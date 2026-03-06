Partizan sada zna kada će odigrati zaostali meč Evrolige sa Dubaijem.

Evroliga je odredila termin odigravanja meča između Partizana i Dubaija koji je trebalo da se odigra u četvrtak 5. marta od 20:30 časova u "Beogradskoj areni". Taj duel je morao da bude otkazan zbog sukoba na Bliskom istoku i toga što je tum Dubaija bio usred ratne zone, a u Dubaiju su se našla i tri košarkaša Partizana.

Nakon što su prevezeni na bezbjedno sada znaju kada će na teren. Partizan se javno oglasio i izvijestio javnost da je novi termin odigravanja meča 17. mart u 20 časova.

Ti znači da će taj meć biti odigran nakon utakmice ABA lige sa Cedevita Olimpijom u Beogradu 15. marta, a prije gostovanja Parizu 19. marta u Evroligi. Partizan će tako od 15. marta do vječitog derbija u ABA ligi 22. marta odigrati čak tri meča, a onda ga čeka i duplo kolo Evrolige protiv Asvela i Valensije.

Određen je novi termin odigravanja odložene utakmice 30. kola Evrolige.#EveryGameMatters✊pic.twitter.com/DEW0vs7q9K — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)March 6, 2026

