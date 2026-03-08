Problem za Partizan u Sarajevu, pri ogormnom vođstvu se povrijedio Bruno Fernando

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan dominira u Sarajevu i poigrava se sa ekipom Bosne, a u toku je posljednja četvrtina. U posljednjim sekundama treće četvrtine povrijedio se Bruno Fernando i to na nevjerovatan način. U momentima kada uopšte nije bilo potrebe, zaista nestvaran peh centra crno-bijelih.

Bosna je imala napad, Bruno je krenuo da izblokira taj šut i onda je završio na zemlji. Loše je doskočio, djeluje da je izvrnuo zglob, ali je ostao da leži na parketu nekoliko minuta. Svi su bili zabrinuti.

Fernando je nakon toga ustao i hramljući otišao na klupu. Djeluje da je u pitanju izvrnuće zgloba, a koliko je povreda ozbiljna ostaje da se vidi. Peh u momentu kada je Partizan imao 45 poena prednosti (81:36).