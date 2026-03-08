Nikola Jokić progovorio je o utakmici na kojoj su ga gledali skauti Barselone i na kojoj je odigrao jedan od najlošijih mečeva i španski klub ga nije doveo.

Izvor: Printscreen/YouTube/X&O's Chat

Karijera Nikola Jokić mogla je da krene potpuno drugačijim putem. Postojala je realna mogućnost da srpski centar prije odlaska u NBA ligu završi u FC Barcelona Bàsquet, ali je sve promijenila jedna utakmica.

Na meču između KK Mega Basket i KK Cedevita, na kojem su bili prisutni skauti Barselone, Jokić je odigrao jedan od najslabijih mečeva u karijeri.

U podkastu „X&O’s Chat“ kod Edin Avdić dobio je direktno pitanje – da li je namjerno sabotirao tu utakmicu.

Jokić je kroz osmijeh priznao da mu taj meč nije ostao u lijepom sjećanju, jer nije mogao da pronađe ritam na terenu baš u trenutku kada su ga skauti posmatrali.

Sudbina je ipak imala drugačiji plan. Umjesto odlaska u Barselonu, Jokić je kasnije izabran na NBA draftu i izgradio istorijsku karijeru u Denver Nuggets, sa više MVP nagrada i statusom jednog od najboljih košarkaša današnjice.

„Nijesam, nijesam. Imao sam takve momente i u NBA ligi. Ne znam zašto, da li je inat ili nešto drugo – nijesam bio agresivan, nijesam šutirao na koš. Ne znam, dođe taj dan, taj momenat. Tu sam, pronalazim ekstra pas samo da ne šutiram. Dejan Milojević je htio da me ubije. Bože, Bože. Nijesam sabotirao tu utakmicu. Da sam znao kako će se nastaviti karijera, namjerno bih sabotirao“, kroz smijeh je rekao Nikola Jokić.

"Njima dvojici sam baš zahvalan"

Nikola Jokić Majk Miler i Karl Entoni Tauns

Izvor: Hector Acevedo / Zuma Press / Profimedia

Nikola Jokić govorio je i o svojim prvim danima u NBA ligi, priznajući da mu početak nije bio nimalo lak.

„Imao sam tremu u NBA ligi, ali sam imao sreću jer sam dosta igrao. Terminologija mi je bila jako loša. Znam šta treba da kažem, ali dok prevedem, pa dok izgovorim – već se iznerviram“, rekao je Jokić.

Posebno je istakao koliko su mu pomogli iskusniji saigrači u Denver Nuggets.

„Imao sam dobre veterane koji su mi mnogo pomagali. Mike Miller i Wilson Chandler – često ih i danas nazovem. Mnogo sam im zahvalan. Pokazali su mi kako treba da se trenira, kako se oblači, kada se dolazi na trening i na utakmicu“, kazao je Jokić.