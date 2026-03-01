Nekadašnji NBA šampion tim Golden Stejta nije uspio da upiše pobjedu protiv Lejkersa kao što je to bio slučaj u duelu sa Denverom.

Izvor: Tayfun Coskun / AFP / Profimedia

Uspio je desetkovani Golden Stejt da pobjedi Nikolu Jokića i Denver, ali ne i Lejkerse. Luka Dončić i Lebron Džejms nisu dozvolili nikakvo iznenađenje i na kraju su Lejkersi pobjedili sa 120:101.U noći kada smo vijdeli pobjedu Darka Rajakovića nad Tristanom Vukčevićem ipak su se svi pitali da li Golden Stejt može da izvede još jedno čudo. Bez Džimija Batlera, Stefa Karija i Kristapsa Porzingisa nije se moglo ništa timu iz Los Anđelesa.

Luka Dončić je na svoj 27. rođendan upisao 26 poena, 8 asistencija i 6 skokova, a Amerikanci javljaju da je na poslednja tri rođendana upisao pobjede. Pratio ga je Lebron Džejms sa 22 poena, 9 asistencija i 7 skokova, do su 18, 16 i 15 poena dodali Ostin Rivs, Luk Kenard i Džejk Laravija. Pretvaranje Deandrea Ejtona u Klinta Kapelu je nastavljeno pa je on upisao 4 poena uz 10 skokova. Kod oslabljenih Voriorsa Gui Santos je imao 14, a Mozes Mudi i Geri Pejton po 12 poena uz 10 poena Deandrea Meltona.

(MONDO, N. L.)