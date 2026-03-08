Majk Porter junior ponovo je pričao o Nikoli Jokiću i pred svima je rekao da je za njega on najveći svih vremena i da je to imao priliku da vidi iz prve ruke.

Nikola Jokić je za njega najbolji svih vremena – bolji od Majkla Džordana, Kobija Brajanta, Lebrona Džejmsa i mnogih drugih legendi košarke. Takvu izjavu dao je Majkl Porter Džunior, nekadašnji igrač Denvera koji sada nosi dres Bruklina.

U jednom podkastu voditeljka Emili Ostin pitala ga je ko je za njega najveći svih vremena (GOAT).

„Reći ću... Svi će reći Majkl Džordan i mogu da se složim s tim, ali nijesam ga gledao u svakom meču. Mnogi ga nijesu gledali, već se samo slažu sa mišljenjem drugih. Za mene, ono što sam vidio svojim očima u mom životu je da je Nikola Jokić najveći svih vremena“, rekao je Porter.

Objasnio je i zašto je to rekao, uz napomenu da poštuje sva velika imena košarke, ali da je imao priliku da Nikolu Jokića gleda uživo.

„Naravno, Kobi, Lebron, Džordan. Rekao bih i ja Majkl, ali ga nijesam gledao svakodnevno i šta radi iz dana u dan i iz meča u meč da bih to rekao. Ali ono što sam vidio svakog dana, nijesam vidio nikoga ko dominira kao Jokić“, zaključio je Porter.

Kako igra Porter po odlasku iz Denvera?

Zbog svega što se dešavalo prošle sezone i ispadanja u plej-ofu, Denver je napravio „rezove“ i odlučio da trejduje Majkla Portera Džuniora i dovede Kema Džonsona. Prema dosadašnjim rezultatima, taj potez se nije isplatio, jer Džonson igra prilično slabo u tekućoj sezoni.

Uloge su sada drugačije. U Bruklin Netsima Porter nema veliki pritisak, jer ekipa svjesno gubi utakmice kako bi imala bolju poziciju na draftu. Ipak, Majkl tamo igra odlično i prosječno bilježi 24,3 poena, 7,2 skoka i 3,1 asistenciju po meču.

S druge strane, Džonson u Denveru ima prosjek od 11,2 poena, 3,8 skokova i 2,4 asistencije po utakmici.