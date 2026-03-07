Nikola Jokić bio ubedljivo najbolji akter meča protiv Njujork Niksa, ali se Denver Nagetsi brukali u NBA derbiju.

Izvor: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su u drugom meču veoma napornog rasporeda – nakon što su u noći između četvrtka i petka savladali Lejkerse (120:113), u noći između petka i subote ubjedljiv poraz nanio im je Njujork, koji je bio nemilosrdan. Gosti sa Istoka potpuno su nadigrali tim Nikole Jokića – 142:103.

Najbolji košarkaš na planeti odigrao je još jedan izuzetno dobar meč. Srpski centar je susret završio sa 38 poena, osam skokova i pet asistencija, pa je i u drugoj utakmici u roku od 30 sati bio najbolji pojedinac na parketu. Ipak, sam nije mogao ništa raspoloženim Njujork Niksima, a brzo je postalo jasno da su ga saigrači – prije svega šuteri – potpuno iznevjerili.

Jokić je na terenu proveo gotovo 31 minut, šutirao je izvanrednih 13/14 za dva poena i skromnih 1/7 za tri, dok mu saigrači nijesu pružili gotovo nikakvu podršku. Dvocifren učinak imali su samo još Džamal Marej sa 12 poena, Daron Holms sa 11 i Kameron Džonson sa 10, a Denver u takvim okolnostima nije imao mnogo šansi protiv jednog od najboljih timova Istočne konferencije.

Na drugoj strani OG Anunobi je ubacio 34 poena, a pratili su ga Džoš Hart sa 18, Karl Entoni Tauns sa 17 i Mičel Robinson sa 13 poena. Njujork je čak imao luksuz da Džejlen Branson odigra skromnu partiju – završio je meč sa svega devet poena i šutem 3/13 iz igre – a da to ni najmanje ne utiče na ubjedljivu pobjedu njegovog tima.

Denver je bio više nego pristojan na početku utakmice u svojoj „Bol areni“, ali kako je vrijeme odmicalo, gosti su sve više preuzimali kontrolu. Bilo je jasno da tim iz Kolorada ne može da pruži dvije dobre partije u roku od 30 sati, odnosno da gotovo niko osim Nikole Jokića nema snage za ovako naporne mečeve u kratkom periodu.

Nakon što je Denver u prvoj četvrtini nekoliko puta imao maksimalnih devet poena prednosti, u drugoj se sve preokrenulo. Njujork je preuzeo kontrolu nad utakmicom, prije poluvremena stekao dvocifrenu prednost i na odmor otišao sa 13 poena viška.

U nastavku meča viđena je potpuna nemoć Denvera i dominacija Njujorka, koja je završena ubjedljivom pobjedom od čak 39 poena razlike. Konačan rezultat ublažen je trojkom Denvera u samoj završnici, jer je samo nekoliko sekundi ranije prednost Niksa iznosila maksimalnih +42.