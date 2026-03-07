Sukob Tajrika Džounsa i Kostasa Slukasa jedna je od glavnih tema u Evroligi nakon odigranog 30. kola.

Derbi Olimpijakosa i Panatinaikosa u 30. kolu Evrolige privukao je veliku pažnju ljubitelja košarke u Evropi, uglavnom zbog ponašanja vlasnika atinskog tima Dimitrisa Janakopulosa. Kontroverzni Grk je prvo poslao poruku Dejanu Bodirogi, a zatim pokušao da izbriše iz klupske istorije ime nekadašnjeg srpskog košarkaša. Međutim, to nije jedini detalj koji je bio u centru pažnje.

Sukob košarkaša Olimpijakosa Tajrika Džounsa i Panatinaikosovog Kostasa Slukasa takođe je detalj o kojem se mnogo govori. Bivši košarkaš Partizana želio je fizički da se obračuna sa legendarnim grčkim plejmejkerom, pa mu se tokom utakmice unosio u lice. Sudija je morao da ih razdvoji, a o incidentu se pričalo i nakon utakmice.

Pogledajte kako je izgledao sukob:

Tyrique Jones, Kostas Sloukas'a çok sinirlendi

Tyrique Jones, Kostas Sloukas'a çok sinirlendi

„Ko je ovaj lik koji je krenuo jako na Kostasa Slukasa? Da li njegova mama uopšte zna ko je on?“, napisala je supruga grčkog košarkaša i tako dolila ulje na vatru nakon velikog derbija odigranog u Evroligi. Iako Tajrik Džouns nije nepoznat košarkaškoj javnosti u Evropi, supruga Kostasa Slukasa željela je dodatno da isprovocira američkog centra.

Nema sumnje da će se rivalstvo Kostasa Slukasa i Tajrika Džounsa nastaviti, jer će Panatinaikos i Olimpijakos do kraja sezone vjerovatno odmjeriti snage još nekoliko puta. Moguć je njihov međusobni okršaj u četvrtfinalu Evrolige, a svakako ih očekuje i borba za šampionsku titulu u Grčkoj, gdje su već godinama glavni kandidati za osvajanje trofeja.