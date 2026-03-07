Svi su očekivali da će Novak Đoković dobiti "kosku" od termina na startu Indijan Vels, ali su zapravo izašli u susret navijačima u Srbiji.

Izvor: Peter Li / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković konačno je saznao termin svog prvog meča na turniru u Indijan Velsu. Đoković je preskočio prvo kolo, a organizatori su ga dugo držali u neizvjesnosti oko termina druge runde, da bi na kraju odlučili da najbolji svih vremena ipak igra u dnevnom terminu.

Preciznije, ovo je termin koji će najviše odgovarati navijačima u Srbiji, jer će Đoković protiv Kamila Majhžaka igrati drugi meč dana na „Stadionu jedan“. Taj duel neće početi prije 22 časa u subotu po srpskom vremenu.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

To je inače devet sati razlike u odnosu na Los Anđeles, pa će Đoković igrati oko 13 časova po lokalnom vremenu. Ostaje nada da neće biti jakih olujnih vjetrova kao tokom današnjeg dana, koji su napravili ozbiljne probleme organizatorima, ali i teniserima i teniserkama.

Đokoviću će ovo biti prvi meč u karijeri protiv Majhžaka iz Poljske (30 godina, 57. na ATP listi), koji za Novaka kaže da je njegov idol.

Kako izgleda Novakov raspored u Indijan Velsu?