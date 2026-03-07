logo
"Mislila sam da Kajmakoski laže da je otet": Pjevačica iskreno o skandalu

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Slađa Alegro progovorila o zaradi, ali i slučaju otmice Daniela Kajmakoskog

"Mislila sam da Kajmakoski laže da je otet": Pjevačica iskreno o skandalu Izvor: danijel kajmakoski / Instagram

Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski, poznatiji publici kao pobjednik prve sezone X Factor Adria, prije samo nekoliko nedjelja bio je u centru šokantne priče kada je, navodno, otet u Beogradu neposredno nakon jednog nastupa.

Sada je o Danielu progovorila i njegova koleginica Slađa Alegro, koja je u prvi mah mislila da je riječ o šali i marketinškom triku.

„U prvi mah sam mislila da je fora i marketinški trik, poslije sam shvatila da je zaista riječ o ozbiljnoj situaciji. Užasno je da se to desi bilo kome. Nadam se da je pametno postupio ubuduće i da su, iako je bilo problema, oni riješeni“, rekla je pjevačica.

Slađa je otkrila da nju na nastupima uvijek prati njen suprug, koji ih i ugovara:

„Ne osjećamo pritisak što smo stalno zajedno. On se bavi apsolutno svime, moje je samo da dođem na nastup i dam sve od sebe. To mi olakšava, dok sam ja sve dogovarala svašta se dešavalo i bilo prenaporno“, rekla je ona, a na pitanje na čiji račun liježe novac kroz smijeh je dodala:

„Na moj, normalno.“

