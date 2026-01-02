Olimpijakos je pobedio Panatinaikos posle dramatične završnice u OAKA dvorani

Izvor: PETE ANDREOU/ANA-MPA

Olimpijakos je pobijedio u 19. kolu Evrolige Panatinaikos rezultatom 87:82. Bio je to pravi gradski derbi, pun preokreta i neizvijesnosti. To se najbolje oslikalo u završnici utakmice, Kostas Slukas je napustio teren zbog problema sa ličnim greškama, a obje ekipe su uglavnom sa linije penala dolazile do poena, zbog čvrste odbrane i velikog pritiska. Sve do finiša je rasla neizvijesnost, a ekipa koja je napravila najmanje grešaka odnela je pobedu.

Olimpijakos je počeo munjevito, ako da nije u paklenoj atmosferi OAKA dvorane. Za šest minuta stigao je do ogromne razlike 22:5 i činilo se da je meč već završen, jer Ergin Ataman nikao nije uspijevao da pronađe ekipu koja bi parirala gradskom rivalu. A, onda je uslijedila druga četvrtina i na njenom startu serija domaćina, Jurtseven, Nan, pa Osman, uspjeli su da spuste zaostatak na jednocifren broj (28:19).

Vidi opis Atina "gorela" do poslednje sekunde: Olimpijakos 10. put zaredom srušio Panatinaikos Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PETE ANDREOU/ANA-MPA Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: PETE ANDREOU/ANA-MPA Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: PETE ANDREOU/ANA-MPA Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: PETE ANDREOU/ANA-MPA Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: PETE ANDREOU/ANA-MPA Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: PETE ANDREOU/ANA-MPA Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: PETE ANDREOU/ANA-MPA Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: PETE ANDREOU/ANA-MPA Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: PETE ANDREOU/ANA-MPA Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: PETE ANDREOU/ANA-MPA Br. slika: 10 10 / 10

Razliku je napravila i čvrsta odbrana zelenih, pa je Olimpijakos samo sa linije penala poentirao do poluvremena, dok je domaćin bio raspoložen sa svih pozicija i do velikog odmora imali smo egal (43:43). U vrlo sličnom ritmu se igralo i u trećoj četvrtini, uglavnom su ekipe u mini-serijama pravile prednost, odnosno smanjivale zaostatak, ali tako da je Olimpijakos bio korak ispred rivala. Doduše, ritam meča je opao u odnosu na prvo poluvrijeme, ali već u odlučujućoj četvrtini crveno-beli su se pokazali kao istrajniji tim.

Vezenkov i Hol su vezali seriju od 6:0 (67:61), ali je domaćin ponovo uspio da izjednači. Međutim, prelomni trenuci meča dogodili su se sredinom dionice, a Milutinov i Moris su bili ti koji su napravili razliku (80:72). Pokazivao je Panatinaikos znake života i u nastavku, publika je svim silama pokušavala da promijeni ritam, a Kendrik Nan smanji zaostatak.

Jedan od najboljih šutera Evrolige je sa linije penala donio posjed zaostataka Panatinaikosu, a onda je Tajler Dorsi hladnokrvno i iz okreta sa poludistance vratio "plus" četiri gostima. Usljiedile su brojne greške na obje strane, promašena slobodna bacanja, izgubljene lopte, ali je Olimpijakos bio tim koji je imao više sreće i manje grešaka. Tim Jorgosa Barcokasa je 10. put zaredom pobijedio Panatinaikos u Evroligi.

Najbolji na meču je bio Kendrik Nan koji je postigao 32 poena, dok je na drugoj strani Saša Vezenkov vodio tim sa 24 poena i devet skokova, potom Tajler Dorsi sa 21 poenom i Nikola Milutinov sa 10 poena i devet skokova.

Posle poraza Panatinikos je peti na tabeli i ma skor 12-7, dok je Olimpijakos sedmi sa 11 pobeda i sedam poraza.