Dimitris Janakopulos održao je lekciju košarkašima Panatinaikosa posle poraza od Olimpijakosa u derbiju.

Košarkaši Panatinaikosa poraženi su u derbiju sa Olimpijakosom sa 82:87 na domaćem terenu, u okviru 19. kola Evrolige. Dan kasnije svi igrači atinskih "zelenih" morali su na raport kod vlasnika kluba Dimitrisa Janakopulosa. Kontroverzni biznismen otkrio je da su igrači bili pijani do pet ujutru pred veliki meč.

Nije želio da pominje imena, ali očigledno je dobro informisan šta se dešavalo i kaže da samo kod nekolicine košarkaša vidi želju i žar za pobjedom. Isprozivao ih je za plate i ugovore koje ne zaslužuju...

"U prošlosti sam bio izuzetno strog kada je riječ o disciplini van terena. Možda i najstroži vlasnik nekog evropskog tima po tom pitanju. Znate nešto… Postoje utakmice čiju važnost moramo da razumijemo. Neke stvari ne mogu da prihvatim. Znam ko je pio, koliko je pio i kada je pio. Neću pominjati imena, iako znam sve. Prije dva dana, a vi znate ko ste, u pet sati ujutru bili ste pijani. Da li je to moguće? Ne. To ne mogu da prihvatim. Ne iz kaznenih pobuda, već zato što me to boli" zagrmio je Janakopulos na treningu.

Nije mogao da spava nakon teškog poraza i imao je emotivno izlaganje o tome koliko ovaj klub znači njegovoj porodici. "Dolazite i tražite povećanje od 100–150 odsto i dobijete ga. Ali sa moje strane zahtijevam 250 odsto više profesionalizma i posvećenosti. Više volje. Nisam došao na utakmicu juče, ali kao što vidite, uopšte nisam spavao. Utakmicu sam gledao tri puta, a četvrti put sam prekinuo da bih došao ovdje i razgovarao sa vama. Znate, moj otac nikada nije spavao posle loših rezultata… Živjeli smo svi zajedno u stambenoj zgradi, cijela porodica. Kada bismo izgubili, nijedno svijetlo se nije palilo. Niko nije spavao, posebno posle poraza kod kuće od Olimpijakosa".

Nije mu se dopalo ono što je vidio na terenu. "Olimpijakos je jedan od najboljih timova u Evropi. Ali nema najbolji sastav. Kada uporedim svakog od vas sa bilo kim drugim, za mene tu nema poređenja. Ali oni imaju žar. Rekao sam vam, već mjesec dana želim da dođem ovdje. Ovo nema nikakve veze sa jučerašnjom utakmicom. Ono što vidim jeste da ulazimo u utakmice i već posle jednog minuta gubimo sa 15 poena, pa jurimo da nadoknadimo razliku. Ne vidim tu strast i taj žar koji želim. Vidim ga kod nekoliko igrača. Kod trojice, možda četvorice, definitivno kod veoma malog broja".

Na kraju im je poručio da se svi pogledaju u ogledalu i zapitaju da li zaslužuju ugovore koje imaju. "Zaista želim nešto da vas pitam. Kada se posle treninga vratite kući, pogledajte se u ogledalo pet minuta i zapitajte se: Da li igram najbolje što mogu? Da li dajem maksimum? Riječ ‘zaslužujem’ je teška, ali ću je upotrijebiti. Da li zaslužujem ovaj ugovor koji imam? Ovaj novac koji dobijam? Mislim da samo tri ili četiri igrača ove godine mogu da se pogledaju u ogledalo i kažu: ‘Zaslužujem'".