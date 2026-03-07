Ajzea Majk je posle pobjede Bajerna protiv Crvene zvezde izašao iz Beogradske arene sa uramljenim dresom Partizana

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Bajern je savladao Crvenu zvezdu u Beogradskoj areni (85:80) i tako nanio srpskom timu bolan poraz u borbi za plej-of Evrolige. Na terenu je bio i nekadašnji košarkaš Partizana Ajzea Majk koji se na kraju radovao. Nije imao previše zapažen učinak na parketu (pet poena, šest skokova), ali je van terena privukao pažnju.

Kanadski košarkaš je dvoranu napustio sa dresom Partizana. U pitanju je bio poklon, nije poznato od koga ga je dobio, ali se radi o velikom uramljenom dresu crno-bijelih koji je ponio sa sobom u klupski autobus. Mnogi su primijetili taj detalj i ono što je nosio sa sobom, a on je pritom pokazao i veliko poštovanje prema crveno-bijelima. Nije okretao poklon na drugu stranu, držao ga je uz sebe i nije zastajao da se fotografiše i pozira sa poklonom u ruci.

Majk je odigrao jednu sezonu u Partizanu, ali je imao dosta problema sa povredama i oscilacijama u igri. Željko Obradović želio je da ga zadrži i za tekuću sezonu, ali do dogovora nije došlo.

Ove sezone igra prilično dobro i u prosjeku bilježi 9,7 poena, 4,2 skoka i 1,6 asistencija po meču. Najbolju partiju pružio je protiv Reala u sedmom kolu, kada je ubacio 29 poena u pobjedi svog tima (90:84).