Crvena zvezda ponovo može da računa na Hasijela Rivera poslije punih pet mjeseci.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

KK Crvena zvezda dobio je veliko pojačanje za nastavak sezone pošto se oporavio kubanski centar Hasijel Rivero, košarkaš na koga su mnogi i zaboravili da je na Malom Kalemegdanu. Stigao je ljetos iz Makabija kao veliko pojačanje, igrao je odlično na pripremama, međutim zbog polomljene kosti stopala u "autu" je još od 1. oktobra.

Prvobitno je najavljena pauza od tri mjeseca, međutim poslije punih pet - Hasijel Rivero se vratio na treninge Crvene zvezde i to je vrlo važna vijest za Sašu Obradovića jer mu je centarska linija konačno kompletna.

To je vjerovatno i razlog zašto je Crvena zvezda pozajmila Uroša Plavšića u Tursku, pošto se na osnovu fotografija sa treninga crveno-bijelih može vidjeti da "Papi" ponovo trenira i da bi uskoro mogao da se vrati na parket. Na početku vjerovatno u nešto manjem kapacitetu.

Na ovaj način trebalo bi da se rasterete Ebuka Izundu, Džoel Bolomboj i Donatas Motiejunas, koji su obavili ozbiljan zadatak u dosadašnjem dijelu sezone, a vidjećemo kako će sa njima kliknuti i Kubanac koji važi za jednog od jačih igrača Evrolige.

Prethodne sezone ovaj koašrkaš prosječno je bilježio 10,2 poena, 4,4 skoka i 1,3 asistenciju po meču, uz 62 odsto šuta iz igre. Što se tiče nastupa za Zvezdu, odigrao je samo jedan meč u Evroligi - prvi protiv Olimpije iz Milana - poslije čega je morao na dugu pauzu zbog povrede.