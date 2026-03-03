Crvena zvezda ponovo može da računa na Hasijela Rivera poslije punih pet mjeseci.
KK Crvena zvezda dobio je veliko pojačanje za nastavak sezone pošto se oporavio kubanski centar Hasijel Rivero, košarkaš na koga su mnogi i zaboravili da je na Malom Kalemegdanu. Stigao je ljetos iz Makabija kao veliko pojačanje, igrao je odlično na pripremama, međutim zbog polomljene kosti stopala u "autu" je još od 1. oktobra.
Prvobitno je najavljena pauza od tri mjeseca, međutim poslije punih pet - Hasijel Rivero se vratio na treninge Crvene zvezde i to je vrlo važna vijest za Sašu Obradovića jer mu je centarska linija konačno kompletna.
To je vjerovatno i razlog zašto je Crvena zvezda pozajmila Uroša Plavšića u Tursku, pošto se na osnovu fotografija sa treninga crveno-bijelih može vidjeti da "Papi" ponovo trenira i da bi uskoro mogao da se vrati na parket. Na početku vjerovatno u nešto manjem kapacitetu.
Na ovaj način trebalo bi da se rasterete Ebuka Izundu, Džoel Bolomboj i Donatas Motiejunas, koji su obavili ozbiljan zadatak u dosadašnjem dijelu sezone, a vidjećemo kako će sa njima kliknuti i Kubanac koji važi za jednog od jačih igrača Evrolige.
Prethodne sezone ovaj koašrkaš prosječno je bilježio 10,2 poena, 4,4 skoka i 1,3 asistenciju po meču, uz 62 odsto šuta iz igre. Što se tiče nastupa za Zvezdu, odigrao je samo jedan meč u Evroligi - prvi protiv Olimpije iz Milana - poslije čega je morao na dugu pauzu zbog povrede.