Zvijezda Lejkersa Luka Dončić baš voli da čašćava drage ljude, ovog puta je poklon dobio trener Džej Džej Redik.

Izvor: lakers/Instagram/Printscreen

Slovenac Luka Dončić je baš široke ruke i svi ga žele za saigrača. Ovog puta je pripremio iznenađenje za trenera Los Anđeles Lejkersa Džej Džej Redika za koje je potrošio 4.600 dolara.

U pitanju je jakna marke „Dior“ koju je nedavno nosio na jednoj utakmici i koja se baš dopala treneru. Sada su Lejkersi na društvenim mrežama objavili kako je Luka iznenadio Redika, koji je bio i više nego oduševljen.

Zapravo, njih dvojica su imali raspravu o tome o kojoj vrsti jakne je riječ, a Dončića očigledno ne zanima previše moda, već je kupio ono što mu se najviše dopada. Usput je pecnuo trenera i poručio mu da je oduvijek želio da bude kao on.