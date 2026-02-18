Lajkuje svaku njenu sliku, a vjerenicu "kulira": Stranci bruje o Breskvici i Luki Dončiću, milion ljudi videlo objavu

I stranci su primijetili da košarkaš Luka Dončić gaji simpatije prema našoj pjevačici Breskvici, te da joj lajkuje sve objave na mrežama, i pored toga što vjerenicine slike ignoriše.

Izvor: Instagram/brrrreskvica/Twitter/LukaUpdates

Milion ljudi vidjelo je za samo 24 sata objavu jednog Amerikanca na temu Luke Dončića, a usled brojnih nagađanja da u njegovom odnosu sa vjerenicom nešto nije kako treba.

U sve su umiješali i mladu srpsku zvijezdu Anđelu Ignjatović Breskvicu, ističući kako joj košarkaška zvijezda konstantno lajkuje objave, dok nikakvu reakciju tog tipa prema svojoj vjerenici nema duže od godinu dana!

Ovome je prethodila objava koja je takođe "odjeknula" i broj ljudi koji ju je vidio je veći od milion i po, a koja glasi:

"Luka, ni njegova vjerenica nisu ništa objavili za Dan zaljubljenih, ona nije ništa objavila o njemu, a on nije lajkovao nijednu njenu objavu od februara, a ona je objavila 40 slika svog 'rezimea decenije', a on nije ni na jednom kadru!" objava je koja je izazvala komentar o Breskvici.

Stranci su Breskvicu nazvali "modelom", stavljajući u prvi plan Lukinu zainteresovanost za nju na osnovu brojnih lajkova na društvenim mrežama.

"Lajkuje slike ovog modela, ali nije lajkovao jednu jedinu objavu svoje vjerenice duže od godinu dana i neko mi kaže da je to normalno", navodi se na profilu, a objava je izazvala lavinu reakcija.

Evo kako izgleda njegova vjerenica:

Podsjetimo, nedavno su i domaći mediji pisali o tome da Luka vjerno posjećuje Breskvicin profil i lajkuje joj fotografije, ali je sve ostalo na tome. Međutim, on nije jedini, Breskvicine slike jako se dopadaju i glumcu Mikeleu Maroneu koji je nedavno posjetio Beograd, ali i još jednom košarkašu Bogdanu Bogdanoviću.

Pogledajte i zašto:

(Telegraf / MONDO)