Američke i izraelske snage pokrenule su preventivne napade na Iran, a ajatolah Ali Hamnei i predsjednik Masud Pezeškijan prebačeni su na bezbjednu lokaciju.

Izvor: Iranian Supreme Leader'S Office/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, kao i predsjednik Masud Pezeškijan, prebačeni su na bezbjednu lokaciju nakon što su američke i izraelske snage pokrenule preventivni napad na Iran, prenose danas iranski mediji. Eksplozije su prijavljene u Teheranu, a zvaničnici ističu da su najviše državne funkcije sada zaštićene.

Agencija Mehr navodi da Hamnei, koji nije viđen u javnosti već nekoliko dana, prati situaciju sa sigurnog mjesta, slično kao tokom prošlogodišnjeg 12-dnevnog sukoba između Irana i Izraela, kada je takođe privremeno napustio Teheran. Prema dostupnim informacijama, mjere bezbjednosti su dodatno pojačane kako bi se zaštitili najviši državni zvaničnici i ključni vojni komandanti.

Sukobi u Iranu eskalirali su nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države saopštile da ciljaju iranske vojne i režimske objekte, uključujući lokacije balističkih raketa, dok su iranski mediji izvijestili o brojnim eksplozijama širom zemlje, uključujući i Persijski zaliv.