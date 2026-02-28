Nakon eskalacije sukoba i raketnih napada u više država regiona, preporučeno izbjegavanje kretanja i praćenje uputstava lokalnih vlasti

Povodom najnovije eskalacije bezbjednosne situacije na Bliskom istoku, koja uključuje raketne napade u više država tog regiona, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore preporučuje državljanima Crne Gore, koji se nalaze u pogođenim zemljama, da postupaju sa maksimalnim oprezom, izbjegavaju potencijalno ugrožene lokacije i redovno prate uputstva i preporuke lokalnih vlasti i službi civilne zaštite.

Državljanima Crne Gore koji se nalaze u državama Bliskog istoka savjetuje se da ostanu u svojim domovima i izbjegavaju nepotrebna kretanja dok se bezbjednosna situacija ne stabilizuje.

Takođe, preporučuje se da obezbijede dovoljne zalihe vode, hrane i osnovnih životnih potrepština za naredni period, kako bi bili spremni u slučaju eventualnih ograničenja kretanja ili drugih vanrednih mjera.

Za eventualnu konzularnu pomoć, državljani Crne Gore mogu kontaktirati:

• Ambasadu Crne Gore u Abu Dabiju, broj telefona: 00971562770174

• Ambasadu Crne Gore u Ankari, broj telefona: 0038269117117

• Generalni konzulat Crne Gore u Istanbulu, broj telefona: 00905526452439

• Počasnog konzula Crne Gore u Izraelu, broj telefona: 00972544209707

• Kao i počasne konzule Crne Gore u državama regiona: počasnog konzula Crne Gore u Azerbejdžanu 0038268101016 i počasnog konzula Crne Gore u Libanu 009613245553

Dežurni brojevi u Ministarstvu vanjskih poslova su: 0038267159000 i 0038267171777.

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore nastaviće da pažljivo prati razvoj situacije i o svim relevantnim okolnostima blagovremeno obavještava javnost.