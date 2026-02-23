Hrvatski košarkaš Mario Hezonja spreman je da napusti Real Madrid

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Kako javljaju španski mediji Real Madrid spreman je za odlazak Marija Hazonje iz kluba na kraju sezone. Iako je bilo indicija da će tim napustiti na kraju 2024/25, Hrvat je ostao u klubu i igra sjajnu sezonu. Nekoliko mjeseci kasnije postalo je gotovo izvjesno, zvijezda "kraljevskog kluba" karijeru će vjerovatno nastaviti u Dubaiju.

Real Madrid već preduzima korake za odlazak Hezonje, a glavni nagovještaj da će Hrvat napustiti klub je promjena agenta, pošto sada njegove stavove zastupa Miško Ražnatović. Novinar Pakoho Delgado tvrdi da je Hezonjih cilj odlazak u Sjedinjene Američke Države i da je to jedan od razloga zbog kojeg je odlučio da promijeni agenta i uzme Ražnatovića koji dugi niz godina sarađuje sa NBA. Međutim, postoji i pretpostavka da bi Dubai mogao da umiješa prste i ponovo upari tandem Hezonja - Musa.

Osim o Hezonji, Španci su govorili i o Nikoli Mitoriću. Bivši košarkaš Barselone, trenutno brani boje Monaka koji je u velikim problemima, pošto nema novac da isplati igrače. Navodi se da Valensija ima realne šanse da dovede rođenog Crnogorca, ali postoje i glasine da je Real Madrid zainteresovan za Mitorića.

Osim ova dva tima i Huventud je u pregovorima sa Crnogorcem, ali čini se da neće pridružiti ekipi. S druge strane, sve je izvjesnije da je Džabari Parker iz Partizana igrač koji će karijeru nastaviti u ovoj španskoj ekipi.