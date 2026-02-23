Hrvatski košarkaš Mario Hezonja spreman je da napusti Real Madrid
Kako javljaju španski mediji Real Madrid spreman je za odlazak Marija Hazonje iz kluba na kraju sezone. Iako je bilo indicija da će tim napustiti na kraju 2024/25, Hrvat je ostao u klubu i igra sjajnu sezonu. Nekoliko mjeseci kasnije postalo je gotovo izvjesno, zvijezda "kraljevskog kluba" karijeru će vjerovatno nastaviti u Dubaiju.
Real Madrid već preduzima korake za odlazak Hezonje, a glavni nagovještaj da će Hrvat napustiti klub je promjena agenta, pošto sada njegove stavove zastupa Miško Ražnatović. Novinar Pakoho Delgado tvrdi da je Hezonjih cilj odlazak u Sjedinjene Američke Države i da je to jedan od razloga zbog kojeg je odlučio da promijeni agenta i uzme Ražnatovića koji dugi niz godina sarađuje sa NBA. Međutim, postoji i pretpostavka da bi Dubai mogao da umiješa prste i ponovo upari tandem Hezonja - Musa.
Bomba u Španiji: Mario Hezonja promijenio agenta i napušta Real Madrid
Osim o Hezonji, Španci su govorili i o Nikoli Mitoriću. Bivši košarkaš Barselone, trenutno brani boje Monaka koji je u velikim problemima, pošto nema novac da isplati igrače. Navodi se da Valensija ima realne šanse da dovede rođenog Crnogorca, ali postoje i glasine da je Real Madrid zainteresovan za Mitorića.
Osim ova dva tima i Huventud je u pregovorima sa Crnogorcem, ali čini se da neće pridružiti ekipi. S druge strane, sve je izvjesnije da je Džabari Parker iz Partizana igrač koji će karijeru nastaviti u ovoj španskoj ekipi.