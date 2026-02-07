Mario Hezonja je novi klijent Miška Ražnatovića i "Beobasketa" i od sada će se poznati srpski menadžer starati o njegovoj karijeri.

Izvor: Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia/R.R./ATAIMAGES

„Mario Hezonja je naš novi klijent“, ushićeno je saopštio Miško Ražnatović na Tviteru i tako potvrdio da će se od sada on starati o karijeri jednog od najboljih hrvatskih košarkaša.

Iskusni tridesetogodišnji košarkaš iz Dubrovnika ponikao je u omladinskim selekcijama Barselone, u koju je stigao sa 17 godina. Igrao je tri godine u Kataloniji prije nego što je, kao peti pik na draftu 2015. godine, otišao u NBA.

Nije uspio da pronađe svoje mjesto pod suncem u Orlandu, Njujorku i Portlandu, pa se potom vratio u Evropu. Igrao je za Panatinaikos i Uniks, a onda je iznenadio sve kada je 2022. godine potpisao za Real Madrid.

Sa kraljevskim klubom osvojio je Evroligu, a 2024. godine bilo je dosta drame oko njegove budućnosti. Za njega su se interesovali brojni klubovi, ali je na kraju potpisao petogodišnji ugovor sa Realom. Sada, na polovini tog ugovora, mijenja agenta, pa nije isključeno da je ideja da ponovo pregovara o plati i uslovima.

Zvao ga je Partizan

Nekoliko puta je hrvatski reprezentativac isticao da mu se dopada atmosfera na utakmicama Partizana, a potvrdio je i da ga je Partizan zvao kada je pregovarao sa Real Madridom.

„Istina je. Dosta je tu bilo ekipa koje su pokazale interesovanje i koje su zvale. Moram svima da se zahvalim jer pokazuju da me žele. Respektuju kakav sam igrač i kakav igrač želim da postanem. Morao sam i ja malo da se sklonim sa strane da vidim ko me sve zove, da jednostavno procijenim šta i kako. Moraš biti otvorene glave i zdravog razuma za sve. Dobro sam razmislio. Istina je da me je htio Partizan. Razgovarao sam sa Željkom Obradovićem, isto tako sa gospodinom Zoranom Savićem. Hvala im na tome, izvanredni su“, rekao je Mario Hezonja nakon meča protiv crno-bijelih.