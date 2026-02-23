Pogledajte nevjerovatnu scenu sa utakmice Oklahome i Klivlenda kada je Denis Šreder htio da se pokači sa Nikolom Topićem.
Srpski košarkaš Nikola Topić vratio se nedavno na parket poslije hemoterapije i odigrao je svoj treći meč u dresu Oklahome, a njegova ekipa upisala je pobjedu protiv Klivlenda 121:113. Topić je na terenu proveo osam minuta i za to vrijeme ostvario je dva poena, dva skoka i tri asistencije, dok je stigao i da se "pokači" s Denisom Šrederom.
O čemu se radi? Prilikom jednog posjeda za Klivlend, Topić je nasjeo na Šrederovu fintu šuta i slučajno ga je zakačio rukom po licu, za šta su sudije svirale odmah faul, ali Nijemcu nije bilo po volji.
Bez pretjeranog razloga krenuo je na Nikolu Topića, kao da je spreman da se s njim bije, da bi onda u posljednjem trenutku shvatio o kome se radi. Zaista bi bilo ružno vidjeti da za ovakvu sitnicu kreće u sukob sa igračem kome je prije nekoliko mjeseci dijagnostikovan rak testisa i koji se uspješno od njega izliječio i vratio na teren.
Denis Šreder najprije htio da bije Luku Dončića, pa sad krenuo na Nikolu Topića
Njih dvojica su tu kratko raspravili i nije došlo do daljeg incidenta, pošto su i ostali igrači dva tima djelovali miroljubivo, bez preke potrebe da se "zakuva" na parketu.
Na ove tri utakmice Topić ima prosjek od 5,5 poena, dva skoka i 1,5 asistenciju po meču.
Denis Šreder htio da bije i Dončića
Interesantno je da je Denis Šreder ove sezone već bio suspendovan na tri utakmice zbog toga što je htio da bije i Luku Dončića. Provocirao ga je Slovenac, podsjećao da je izgubio ogromne pare jer nije došao u L.A. Lejkerse, a onda ga je Šreder čekao ispred svlačionice i prijetio mu.
NBA rezultati 23. februar:
Oklahoma - Klivlend 121:113
Atlanta - Bruklin 115:104
Golden Stejt - Denver 128:117
Milvoki - Toronto 94:122
Indijana - Dalas 130:134
Vašington - Šarlot 112:129
L.A. Lejkers - Boston 89:111
Minesota - Filadelfija 108:135
Čikago - Njujork 99:105
Finiks - Portland 77:92
L.A. Klipers - Orlando 109:111
