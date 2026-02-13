Nikola Topić odigrao je prvi meč u NBA ligi i dao je svoje prve poene posle svih problema koje je imao i borbe sa rakom testisa.

Nikola Topić debitovao je u NBA ligi i odigrao prvi meč još od kada je prije dvije godine draftovan u Oklahomi. Prvu sezonu propustio je zbog teške povrede koljena, dok je pred početak tekuće sezone ustanovljeno da ima rak testisa. Pobijedio je tešku bolest i posle dugog oporavka zaigrao u porazu od Milvokija (110:93).

Kada je ušao na teren cijela dvorana je ustala na noge da ga pozdravi. Dobio je ovacije i aplauze, kako od navijača tako i od igrača na terenu. Na kraju je igrao 12 minuta i ubacio 2 poena, uz po jedan skok i asistenciju.

Jasno je da će talentovanom srpskom plejmejkeru biti potrebno vrijeme da uđe u pravi ritam i takmičarsku formu, ali definitivno raduje njegov povratak i prvi meč posle svih problema koje je imao na početku svoje NBA karijere. Ubacio je prve poene u karijeri u najjačoj ligi na svijetu, prve od nadamo se mnogih.

Što se liste strelaca tiče u Oklahomi nije bilo povrijeđenog Šeja Gildžusa-Aleksandera, a najefikasniji bili su Ajzea Džo sa 17 i Čet Holmgren sa 16 poena i 13 skokova. U pobjedničkom timu nije bilo povređenog Janisa Adetokumba, a istakli su se Ousman Dijeng (19, 13sk) i Ej Džej Grin (17, 3as).

