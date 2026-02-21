Tristan Vukčević potpisao je novi ugovor sa Vašingtonom i za tri godine inkasiraće 9 miliona dolara. Izborio se za produžetak saradnje.

Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Tristan Vukčević izborio se za novi ugovor u NBA ligi i dobiće 9 miliona dolara. Otkriveni su svi detalji i srpski reprezentativac je potpisao trogodišnju saradnju sa Vašingtonom i nastaviće svoju karijeru u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. To je objavio pouzdani američki novinar Šams Čaranija.

"Vizardsi su pretvorili dvosmjerni ugovor Vukčevića u trogodišnji ugovor vredan 9 miliona dolara. Dogovor između kluba i Džejsona Rena iz agencije 'Vaserman' postignut je u subotu", napisao je Čaranija.

Prije produžetka saradnje plata Vukčevića u Vašingtonu na dvosmjernom ugovoru iznosila je 636.435 dolara. Ovo ujedno znači i da više ne postoje ograničenja i da može da igra sve mečeve za Vašington. Po pravilima dvosmjernog ugovora mogao je da odigra maksimum 50 utakmica za spomenuti klub.