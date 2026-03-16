Najdlakavija na crvenom tepihu: Šok izdanje zvijezde sapunica, ovako je došla na dodjelu Oskara (Foto, Video)

Nekadašnja glumica serija "Days of our lives" i "Melrouz Plejs" u nesvakidašnjem izdanju na žurci povodom dodjele Oskara
Glumica, rijaliti zvijezda i voditeljka Lisa Rina (62), pojavila se u noći dodjele Oskara na crvenom tepihu obučena u 5 kila ljudske kose.
Lisa je za zabavu sa dobitnicima i gubitnicima večeri došla u haljini izrađenoj u saradnji s modnim dizajnerom Kristijanom Kauanom i brendom za negu kose TRESemmé.
Dizajner Kristijan Kauan je 14. marta na Instagramu najavio saradnju videom koji prikazuje izradu haljine, uz opis: "Kosa A-liste u novom, spektakularnom izdanju". Za Rininu unikatnu haljinu upotrijebio je gotovo pet kilograma ljudske kose nabavljene iz provjerenih, etičkih izvora, i to od tri različita dobavljača.
Pogledajte ovo bizarno izdanje:
Svaki pramen pažljivo je biran kako bi odgovarao Rininoj boji kose, a zatim je pripremljen proizvodima njihove linije prije nego što je ručno ušiven na podlogu haljine.
Rina kaže da je skicu haljine pokazala suprugu Hariju Hamlinu i ćerkama Delili Bel i Ameliji Grej, a njihova reakcija nije je iznenadila. "Poznaju me dovoljno dobro da znaju da bih uradila tako nešto. Reakcija je bila otprilike: 'Da, to je baš naša mama. Odlično", objasnila je.
Ali i snimak Lise Rine:
Eleven pounds of human hair on a dress?! Just when I thought Lisa Rinna couldn’t get any creepier, she goes and does this.— Hanz (@fashionistaera)March 16, 2026
The moment I realized it, I was completely creeped out. What on earth is happening?
Then again it’s Lisa Rinna and she’s crazy so I guess not surprised!pic.twitter.com/aEyijsWYXN
