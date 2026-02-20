Kameron Pejn vratio se u NBA poslije dva mjeseca u Partizanu.

Izvor: MN Press

Doskorašnji košarkaš Partizana Kameron Pejn debitovao je za Filadelfiju u porazu od Atlanta Hoksa 117:107. Nije uspio američki bek da ostavi dobar utisak po povratku u NBA, pošto se za 10 minuta na parketu nije upisao u istu strijelaca.

Nije Pejn ostao bez bilo kakvog učinka jer je zabilježio pet asistencija i dvije ukradene lopte. Šutirao je 0/3 za tri poena, dok nije uputio nijedan šut za dva poena. Filadelfija je trenutno u lošoj formi za tri uzastopna poraza, dok je trenutno šesta na tabeli Istočne konferencije.

Za nepuna dva mjeseca u Beogradu, Pejn je u Evroligi prosječno bilježio 12, 4 poena, 2,4 skoka i 3,9 asistencija, a čim je stigao poziv uz najjače košarkaške lige nije imao ni najmanju dilemu.

"Htio sam da se vratim ovdje, ali moj fokus je bio tamo. Kada ti je fokus na pravom mjestu, stvari poput ovih se dešavaju. Samo sam bio fokusiran na ono što se dešava to što sam igrao tamo mi je dalo priliku da se vratim ovdje", rekao je Pejn i otkrio kako je došlo do transfera:

"Veoma brzo se desilo sve. Prije četiri dana sam čuo prvi put da može da se desi. Bukvalno sam bio na utakmici, gledao sam meč i agent mi je rekao kako će se desiti sve veoma brzo. Rekao mi je da pakujem stvari", dodao je Pejn.

