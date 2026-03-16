Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević i direktorice tri predškolske ustanove u Baru zaključili su danas Sporazume o saradnji na implementaciji refundacije troškova boravka i ishrane djece u ovim ustanovama.

To su saopštili iz te lokalne uprave i dodali da su Sporazumi potpisani s Javnom predškolskom ustanovom “Vukosava Ivanović Mašanović”, kao i Privatnim predškolskim ustanovama “Mala bajka” i “Svetionik”, koje su licencirane od strane nadležnog ministarstva za obavljanje ove djelatnosti.

Ovim dokumentima predviđa se model refundacije troškova kojim se obezbjeđuje besplatan boravak i ishrana djece u javnoj predškolskoj ustanovi, ali i refundacija dijela troškova za djecu koja pohađaju privatne vrtiće.

Zaključivanjem sporazuma Opština Bar se, po riječima Raičevića, upisuje u listu najodgovornijih lokalnih samouprava u Crnoj Gori koje odgovorno i posvećeno sprovode politike iz oblasti socijalne i dječje zaštite, javljaju Vijesti.

“Time jasno potvrđujemo da Opština Bar nastoji da osluškuje sve što jesu potrebe naših sugrađana, a vjerujem da se svi možemo saglasiti da je ulaganje u budućnost naše djece zasigurno najopravdanija i najvažnija investicija za svaku zajednicu”, poručio je Raičević.

Ovom prilikom, kako se navodi u saopštenju, Raičević je naglasio da Opština Bar nastavlja s odgovornom politikom u oblasti socijalne zaštite, te da je zadovoljan što je ova inciijativa potekla i sa nivoa Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana socijalne i dječje zaštite i unapređenja socijalne inkluzije, kao i od strane odbornika lokalnog parlementa.

Raičević je kazao da “danas potpisuju sporazume za budućnost, koji će djeci omogućiti sigurno i bezbjedno odrastanje, a njihovim roditeljima u ovom izazovnom ekonomskom momentu pružiti značajnu podršku”.

Državni sekretar u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Dragan Marković, istakao je da je riječ o vrlo značajnoj inicijativi za roditelje u Baru.

“Ovo je jedna od mjera koja doprinosi tome da povećamo obuhvat djece u predškolskim vaspitno-obrazovnim ustanovama i da na taj način omogućimo da svi mališani od najranijeg uzrasta dobiju adekvatno obrazovanje i vaspitanje što je i cilj čitavog obrazovnog sistema”, poručio je Marković i dodao da resorno ministarstvo uvijek podržava ovakve inicijative iz oblasti dječje i socijalne zaštite.

Prema riječima Branislava Nenezića, predsjednika Skupštine opštine Bar, današnje potpisivanje sporazuma plod je zajedničke inicijative i rada svih 37 odbornika lokalnog parlamenta.

“Ovo je prva takva incijativa koja je podržana od svih odbornika i nadam se da ćemo slične akcije i rezultate imati u narednom periodu. Ova mjera biće poseban podsticaj roditeljima koji imaju više od jednog djeteta u vrtićima, jer smo svi svjesni trenutne ekonomske situacije. Zato je važan doprinos koji je Opština Bar u ovom trenutku opredijelila, a ja se nadam da će i sve naredna rukovodstva nastaviti sa ovom inicijativom”, rekao je Nenezić ukazujući na značaj boravka djece u vrtićima za njihov rast i pravilan razvoj.

Današnjem događaju potpisivanja sporazuma prisustovali su i neki od predsjednika Klubova odbornika i odbornika u lokalnom parlamentu. Radomir Novaković Cakan (Biram Crnu Goru) naglasio je ovim povodom da odluka o uvođenju sistema refundacije troškova ne predstavlja političku, već zapravo životnu odluku.

“Bez obzira na to koliko ova mjera nekome znači, ona šalje poruku – da Opština Bar stoji iza svojih sugrađana. U ime svih nas koji smo podržali ovo, mogu naglasiti da političke odluke neće biti jednoglasne, ali da odluke koje se tiču svih nas uvijek hoće”, poručio je Novaković.

Direktorica JPU “Vukosava Ivanović Mašanović” Ivana Milenković izrazila je posebnu zahvalnost Opštini Bar na pružanju mogućnosti najmlađim sugrđanima da već u najranijem uzrastu budu dio sistema vaspitanja i obrazovanja.

“Mi zaposleni u JPU vjerujemo da je vrtić idealno mjesto za odrastanje. Svojim stručnim radom i kreativnošću stvaramo bezbjednu i podsticajnu sredinu koja pozitivno utiče na dječji rast. Danas potpisujemo Sporazum kojim postajemo još dostupniji i korak bliži djeci jaslenog i vrtićkog uzrasta iz Bara i njihovim porodicama”, kazala je Milenković, prenose Vijesti.

Na važnost uvođenja ovog servisa podrške je ukazala i jedna od najstarijih barskih vaspitačica i direktorica PPU “Mala bajka”, Stanka Jelenić.

“Drago mi je što Opština Bar vodi računa o djeci predškolskog i školskog uzrasta, pa je Bar nikao kao jedan od najljepših gradova u državi. Dovoljno je samo pogledati kako se djeca okupljaju na novim i adaptiranim sportskim terenima koji su napravljeni u posljednje vrijeme”, naglasila je ona.

Ivana Durutović, direktorica PPU “Svetionik” istakla je zahvalnost zbog činjenice da su i privatne predškolske ustanove u Baru prepoznate kao partneri.

“Ovo je veliki podsticaj za roditelje, ali za naše ustanove jer se upravo ukazuje na važnost i vrijednost predškolskog obrazovanja i vaspitanja. Veoma je važno to što ne postoji diskriminacija između javnog i privatnog sektora i time se pruža značajna podršku radu našeg vrtića i svemu što radimo sa djecom”, poručila je Durutović ukazujući na primjere u regionu gdje funkcionišu modeli besplatnih PPU, uz iskazanu nadu da će takav sistem zaživjeti i u Crnoj Gori uz podršku države.

Implementacija refundacije troškova boravka i ishrane u vrtićima počeće u narednim danima, čime barska lokalna uprava nastavlja da radi na stvaranju ambijenta u kojem su djeca i porodica u središtu lokalnih politika, potvrđujući svoju opredijeljenost da kontinuirano ulaže u obrazovanje, socijalnu sigurnost i kvalitetniji život svih svojih građana.