Partizan saopštio koliko novca je zaradio od obeštećenja za odlazak Kamerona Pejna u Ameriku.

Izvor: MN Press

Američki košarkaš Kameron Pejn definitivno napušta Partizan i odlazi nazad u NBA, a Partizan je saopštio da će od obeštećenja zaraditi 1,75 miliona eura.

"U trenucima kada se Karlik Džouns nalazi na korak od povratka na parket, KK Partizan je donio odluku da prihvati ponudu od 1.750.000 dolara za prelazak Pejna u Filadelfiju", navedeno je u saopštenju crno-bijelih.

Dio novca daće i košarkaš?

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Prema pisanju američkih medija, za transfer će Pejn i sam će napraviti finansijski kompromis. Američki insajder Mark Stejn objavio je da je 875.000 dolara gornja granica koju NBA klubovi mogu da plate za nekog igrača. S obzirom na to da je isprva informacija bila da će Partizan zaraditi 1,75 miliona eura, pretpostavka je da će do te cifre ili Amerikanac zavući ruku u džep i platiti dio svog obeštećenja ili će crno-bijeli zaraditi na tome što mu jednostavno više neće plaćati platu za ovu sezonu.

Officially adding Cam Payne to the roster is expected to take some time this week as Philadelphia secures Payne's FIBA Letter of Clearance. The most that the Sixers can contribute to Payne's buyout from Partizan, league sources say, is $875,000.https://t.co/YvbfWfR4cH — Marc Stein (@TheSteinLine)February 16, 2026

U svakom slučaju, crno-bijeli definitivno nastavljaju sezonu bez iskusnog plejmejkera, koji je u crno-bijelom proveo manje od dva mjeseca i ekspresno se vratio u NBA, u kojem je u kontinuitetu od 2015, kada ga je Oklahoma odabrala kao 14. NBA "pik".