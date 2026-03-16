Trudna Edita Aradinović prvi put o raskidu sa partnerom: "Oboje smo znali kuda ovo vodi, a željeli smo dijete"

Edita Aradinović iskreno je govorila o odnosu sa ocem svog djeteta.

Edita Aradinović uplovila je nedavno u emotivni odnos sa partnerom Nenadom Stevanovićem. Da je bila sigurna u njihovu ljubav, dokazuje i to što ga je bez problema pokazala javnosti, što ranije kada su u pitanju njeni partneri, nije bio slučaj.

Edita je ubrzo ostala trudna, što je bila i njena najveća želja, ali je kao bomba odjeknula vijest da je raskinula vezu sa ocem njenog djeteta. Sada, je po prvi put govorila o prekidu odnosa, kao i u kakvim je sada odnosima sa Nenadom.

Kako si regovala kada si saznala da si u drugom stanju?

"Bila sam presrećna, kao i okruženje, kao da smo nekako svi bili spremni na to, a ja odavno želim da se ostvarim u toj ulozi."

Da li ste željeli baš žensko dijete ili vam je bilo svejedno?

"Priželjkivala sam dječaka, ali sada je potpuno svejedno, samo da mi je živa i zdrava."

Kako na vas djeluju trudnički hormoni, u kojoj mjeri ste emotivni?

"Generalno sam emotivna, a sada još više. Zavisi od dana, nedelje, spavanja, hrane, od svega. Nekad sam potpuno mirna i tiha, nekad pucam od energije, a nekad i od nervoze. Sve u duhu drugog stanja."

Odlučili ste da javno otkrijete da niste više s partnerom i da to bude vaša promišljena i zrela odluka, da li je bilo teško to presjeći? Koliko je hrabrosti potrebno za to?

"Bila je potrebna hrabrost, s obzirom na to da smo oboje znali kuda vodi naš odnos, a željeli smo dijete. A s druge strane, mirna sam jer znam da je on dobar čovjek i biće dobar otac. Jako mi je važno da možemo da se čujemo, i da komuniciramo, a mi smo i više nego dobri, što je dobar znak za budućnost. Što se mog emotivnog života tiče, tu ću staviti pauzu dok ne budem tačno znala šta želim i takvu osobu privukla u svoj život, samo ću sada paziti duplo više jer imam i zbog koga."

Šta biste poručili ženama koje zarad bebe i djeteta ostaju u nefunkcionalnim vezama i odnosima koji posle ostavljaju trajne posledice na dijete u njegovom odrastanju?

"Nezgodno je davati savjet u takvim situacijama jer nikad ne znamo priču do kraja. Svakako smatram da su žene po prirodi snažne, i da mogu svojom snagom, hrabrošću i voljom da promijene svijet, a promijeniće tako što neće trpjeti i živjeti u nefunkcionalnom domu. Jer, život prođe, sve prođe brzo, a nismo svjesni toga."

