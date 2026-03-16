5 filmova sa dodele Oskara koje morate da gledate: Od političkog trilera koji je obrisao pod konkurencijom do hit drame

Ovo su ostvarenja kojima definitivno treba da date šansu!

Izvor: Printscreen/YouTube

Iza nas je 98. dodela Oskara, a sada, kada se utisci konačno sležu, vreme je da pogledate neka od nagrađivanih ostvarenja.

1. One Battle After Another

One Battle After Another, trejler Izvor: YouTube

Film koji je obeležio Oskare 2026. Drama reditelja Pola Tomasa Andersona osvojila je čak šest nagrada, uključujući i Oskar za najbolji film i režiju

Publika i kritika složni su u jednom – ovo je jedno od najambicioznijih ostvarenja poslednjih godina.

O čemu se radi?

Bivši revolucionar i njegova porodica pokušavaju da prežive u svetu punom političke korupcije i opasnih rivala. Kada se stara pretnja ponovo pojavi, on biva prisiljen da se uvuče nazad u akciju koju je odavno ostavio iza sebe. Film je dinamična kombinacija napetog trilera, mračnog humora i porodične drame koja vodi glavnog junaka kroz lične konflikate i društvene tenzije

2. Sinners

Sinners | Official Trailer Izvor: YouTube

Jedan od najhvaljenijih filmova godine, koji je osvojio nekoliko Oskara, uključujući najbolji originalni scenario i najbolju fotografiju, dok je Majkl B. Džordan dobio Oskara za glavnu mušku ulogu.

O čemu se radi?

Radnja se dešava 1932. u Misisipi delti, gde identični blizanci vraćaju se iz Čikaga da otvore bluz klub u svojoj zajednici. Njihov plan da stvore mesto za muziku i radost biva prekinut kada se susreću sa natprirodnim zlom, uključujući vampirske pretnje, dok se bore protiv rasizma i opasnosti koje prete njihovoj zajednici. Film ujedinjuje istorijski period, muziku, horor i društveni komentar u jednu snažnu priču.

3. Hamnet

Hamnet trejler Izvor: YouTube

Emotivna istorijska drama inspirisana porodicom Vilijama Šekspira donela je Oskar za najbolju glumicu Džesi Bakli.

O čemu se radi?

Ovo je emotivna istorijska drama koja istražuje život i porodicu Vilijama Šekspira posle smrti njihovog mladog sina Hamneta. Fokus je na tome kako roditelji — William i Agnes — proživljavaju tugu i pokušavaju da nastave dalje, dok se suočavaju sa sopstvenim strahovima i nadama. Film duboko zadire u ljubav, gubitak i umetničku inspiraciju koja nastaje iz najveće boli.

4. Frankenstein

Frankenštajn - Giljermo del Toro Izvor: Netflix

Ostvarenje Giljerma del Toroa bilo je jedno od vizuelno najimpresivnijih filmova godine i nagrađeno je za scenografiju i šminku.

O čemu se radi?

Adaptacija klasičnog romana u režiji Guillermo del Tora prati briljantnog naučnika Viktora Frankeštajna koji stvara živo biće iz mrtvih delova, očekujući da će zavladati smrću. Kad njegovo stvorenje oživi, suočava se sa odbacivanjem, usamljenosti i pitanjima identiteta, dok Viktor pokušava da kontroliše nešto što nadmašuje njegovu moć. Film istražuje teme ko je zapravo čudovište: stvorenje ili njegov tvorac, kroz emotivnu i vizuelno zapanjujuću priču.

Spektakularna estetika i emotivna priča o "čudovištu" koje samo traži mesto u svetu učinili su film jednim od najgledanijih među nominovanima.

5. Marty Supreme

Marty Supreme Izvor: YouTube

Iako je Timoti Šalame ostao bez svih nagrada (a bio je kandidat za Oskara), to nije razlog da ne pogledate inspirativnu priču o Martiju.

O čemu se radi?

Priča o Martiju Mauseru, ambicioznom i egocentričnom takmičaru stonog tenisa iz 1950‑ih, koji želi da postane svetski šampion, uprkos sopstvenim manama i teškim izazovima. Film je sportska drama ispunjena humorom, šarmom i neočekivanim scenama, ali i karakternim padovima i usponima koji pokazuju koliko daleko će Marti ići radi svoje ambicije. Timoti Šalame nosi lik koji je istovremeno iritantan i magnetski privlačan.