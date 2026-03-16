Kako prenose Vijesti, optuženi operativac Petar Lazović pripadnicima kavačkog klana svojevremeno je nudio pomoć rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Lepe Medenice.

Kako pišu Vijesti, on je šefovima te organizovane kriminalne grupe pominjao da su sa Lepom Medenicom i u kumovskim odnosima.

To proizilazi iz prepiske sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, preko koje je Lazović, sakriven iza nadimka Junior, svakodnevno komunicirao sa šefom kavčana - odbjeglim Radojem Zvicerom, policajcem Ljubom Milovićem i više visokorangiranih pripadnika kavačkog klana, prenose Vijesti.

Početkom januara 2021. godine Zvicer je od Lazovića tražio da u Višem državnom tužilaštvu “sredi pozitivno mišljenje za Radojicu Zekovića”, tadašnjeg robijaša osuđenog na 17 godina zatvora zbog dvostrukog ubistva u budvanskom restoranu “Jadranska straža”, u septembru 2007. godine.

“Sud će ga pustiti, sugerisali su i obećali mi”, odgovara Lazović 10. januara te godine šefu kavačkog klana.

Nakon toga, Zvicer pita “priča li o Zeku”, a tadašnji policajac odgovara:

“Da. Kaže Tomković da bi sebe zaštitio morao je tako. Ali će sugerisati sudu da ga puste na uslovni otpust”, piše on, na šta Zvicer odgovara da je već dvoje iz tog krivičnog djela pušteno na uslovni otpust.

“A znam, nego zbog onog on rizičan da mu se naudi, morao je tako”, pravdao je Lazović odluku tadašnjeg višeg državnog tužioca Željka Tomkovića.

Šef kavačkog klana potom mu sugeriše: “Neka puste mučenika, tešku robiju ima. Dolazi on kod mene, pravo...”

Nakon te konstatacije, agent ANB-a, koji je bio upućen u policijski Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOKK), pojašnjava da bi on sve uradio da može i da bi šefu kavčana “sve ove poslao”, dodajući da to radi “bez interesa i obaveza, nego sa srca...”

Trebao im za "izbore u Nikšiću"

Tog dana Zvicer je Lazoviću proslijedio poruku koju mu je, preko nekada zaštićene Skaj aplikacije, poslao Radojica Zeković, sakriven iza nadimka Komandant28.

“Sad mi je pisao advokat. Ovo je nemoguće, kunem ti se, šta je ovaj Apelacioni izmislio. Vratio ponovo na doradu. Kao, razlog da li oštećena porodica se protivi mom izlasku za uslovni otpust. A plaćena odšteta, što se podrazumijeva da su saglasni, plus iz policije sve detaljno objašnjeno. Ovi iz Višeg suda su kazali da će istu odluku da donesu”, piše u poruci, javljaju Vijesti.

Kako prenose Vijesti, Nakon što je dobio poruku, Lazović je Zviceru poslao skrinšot koji je preko vibera, kako tvrdi, poslao tužiteljki Lepoj Medenici, a u kojoj, između ostalog, navodi i da im Zeković “treba zbog izbora u Nikšiću”.

“Dobro jutro, kumo, ako možeš danas da daju mišljenje za Zekovića Radojicu da izađe. Ako to više nema veze sa vama, da me samo usmjeriš koga da zovem, jer radi izbora u Nikšić nam treba”, piše u toj poruci.

“Vijesti” nemaju potvrdu da li je Medenica, ukoliko je uopšte dobila poruku od mlađeg Lazovića, odgovorila na nju.

Osuđenog za zločin u Budvi, Zvicer je ponovo pomenuo 19. januara:

“Ako danas odobre Zeku, sjutra izlazi”, napisao je on.

“Trebalo bi da oće, vidio si da sam pitao, zamolio, nego zbog politike svi us*ali”, odgovorio mu je Lazović, a šef kavčana njemu: “Čekamo, nema što...”

Lazović tada pita od kog sudije zavisi, ali mu Zvicer objašnjava da je “onaj tužilac u pitanju...”

Zekoviću je tada odobren uslovni otpust.

Godinu ranije, Lazović piše Miloviću da je razgovarao sa nekim, najvjerovatnije ocem Zoranom Lazovićem, i prenosi:

“Sad sam od njega. Predmet taj i Gazivoda sa CT u SKP, ali će on u Više tuž. sve što bude moglo pomoći, tamo je kuma Lepa Medenica. Neka prate kuda ide predmet, on će danas Lepoj skrenut pažnju... Objasnio sam mu da je čist, da se skinuo sa svega i da je bio i ostao drug i da ja i ti kopamo CT”, šalje on, pišu Vijesti.

Slučaj Belivuka i Miljkovića

Tužiteljka Lepa Medenica je karijeru započela u bjelopoljskom tužilaštvu, gdje je uglavnom postupala u slučajevima krvnih i seksualnih delikata i trgovine drogom. U septembru 2009. godine imenovana je za zamjenika višeg državnog tužioca u Podgorici, gdje je postupala u brojnim slučajevima iz nadležnosti višeg tužilaštva, uključujući i ubistva kriminalnih klanova, pišu Vijesti.

Komisija za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima optužila ju je 2019. godine da navodno odugovlači sa dostavljanjem dokumentacije o slučaju ranjavanja novinarke Olivere Lakić.

Medenica je u maju 2021. godine postala rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

U aprilu 2023. godine, tadašnji tužilac ODT Podgorica Nikola Boričić je na kontrolnom saslušanju skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, organizovanom povodom postupanja pravosudnih organa u slučaju ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru za beogradske kriminalce Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, naveo da je “trpio neprimjerene pritiske od Lepe Medenice i tadašnjeg v. d. vrhovnog državnog tužioca Dražena Burića”, prenose Vijesti.

Na tom Odboru je i tadašnji osnovni tužilac Vukas Radonjić kazao da iz UP nisu poslušali njegov, najprije usmeni nalog da se uhapse dva službenika te institucije, a da ga je, nakon što je dao i pisani nalog za lišenje slobode, oko ponoći nazvala Medenica, te tražila “da pusti te službenike UP i optužila ga da postupa nezakonito”.

To se sve dešavalo dan prije nego je tadašnji GST Milivoje Katnić preuzeo, a potom i ekspresno zaključio slučaj, tako što je pustio na slobodu dvojicu službenika UP.

Lepa Medenica je optužbe dvojice kolega demantovala tvrdeći da je Boričić izgovorio “notorne neistine”, a Radonjić da je pred poslanicima “samo djelimično pričao istinu”.

Zbog ozbiljnih optužbi na relaciji tužioci ODT- rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva, reagovao je tadašnji ministar pravde Marko Kovač, koji je podnio inicijativu za razrješenje Medenice, a potom je i tadašnja disciplinska tužiteljka Tanja Nišavić dostavila optužni predlog, pišu Vijesti.

No, slučaj je brzo zaključen - Tužilački savjet donio je odluku da navodno zbog činjenično-pravnih manjkavosti optužnog predloga odbije zahtjev za razrješenje Lepe Medenice, uopšte ne ulazeći u meritum.

Aktuelni ministar pravde Bojan Božović, koji je tada bio član Tužilačkog savjeta ispred tog vladinog resora, kazao je da mu je “žao što je disciplinski postupak zaustavljen već u prvoj fazi...”

Vrhovno državno tužilaštvo, prema Planu ocjenjivanja državnih tužilaca za 2026. godinu, trenutno ocjenjuje rad rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, prenose Vijesti.