Igokea ima skor 0-5 u takmičenju gdje igra protiv ruskih klubova.

Izvor: ABA liga/Dubai Basketball

Igokea je ove sezone odlučila je da se takmiči u Winline basket kupu, ali učešće u ovom takmičenju pretvara se u pravi debakl.

Ekipa Nenada Stefanovića u utorake je doživjela i peti poraz, pošto je Uniks slavio u Laktašima rezultatom 88:72.

Nakon početnog egala ekipa iz Kazanja je preuzela kontrolu i nakon serije 9:0 prvu četvrtinu završila vođstvom 24:12.

Već tada je bilo riješeno pitanje pobjednika, a Uniks je u drugoj dionici nakon zakucavanja Abdulbasirova otišao na 40:19.

Čak ni ovih "plus 21" nije bila najveća prednost ruske ekipe na ovom meču, u samom finišu meča Uniks je vodio 88:64, da bi Igokea do kraja samo malo smanjila zaostatak na konačnih 88:72.

Paris Li predvodio je svoju ekipu do pobjede sa 22 poena i sedam asistencija, a Taj Bruer postigao e 21 poen.

Kod Igokee najefikasniji je bio Nejt Pjer-Luis sa 17 postignutih poena.

Uniks je ovom pobjedom ponovo preuzeo prvu poziciju na tabeli grupe B sa skorom 4-1 dok je Igokea posljednja sa 0-5. Do kraja takmičenja Igokea će igrati još jedan meč sa Uralmašom.