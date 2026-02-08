KK Budućnost Voli je za narednu godinu dobio 700 hiljada eura, dok je Fudbalskom klubu Budućnost opredijeljeno dva miliona eura.

Izvor: KK Budućnost Voli

Predsjednik Košarkaškog kluba Budućnost Voli, Dragan Bokan, kazao je da nije zadovoljan iznosom sredstava koje je klub dobio od Glavnog grada za 2026. godinu, ističući da podrška ne prati rezultate i značaj projekta koji podgorički klub ima na regionalnoj i evropskoj sceni.

KK Budućnost Voli je za narednu godinu dobio 700 hiljada eura, dok je Fudbalskom klubu Budućnost opredijeljeno dva miliona eura.

„Opština i država još uvijek ne nalaze za shodno da nam pomognu na način koji odgovara rezultatima koje ostvarujemo, mada ima određenih pomaka. Nastavljam komunikaciju sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem, jer smatram da nije realno da naš klub dobije tri puta manje sredstava u odnosu na pojedine druge kolektive“, kazao je Bokan za RTCG.

On naglašava da razumije potrebe drugih sportova, ali smatra da KK Budućnost zaslužuje veću institucionalnu podršku.

„Razumijem situaciju FK Budućnost i želim im da se stabilizuju. Ipak, naš projekat je izuzetno značajan, pravimo ozbiljne rezultate, a onda izostane podrška vlasnika. Smatram da je 700 hiljada eura malo i da bi bilo pogubno da se KK Budućnost svede na igranje samo domaćih takmičenja“, poručio je Bokan.

Presudna sedmica za tok sezone

Govoreći u emisiji Sportsko popodne na TVCG, Bokan je istakao da je pred Budućnošću izuzetno zahtjevan period koji će u velikoj mjeri odrediti tok sezone.

„U samo šest dana igramo tri izuzetno teška meča – protiv Crvene zvezde, Burga i Partizana. Nikada se ranije nije desilo da u tako kratkom periodu imamo ovakav raspored. Ti dueli će pokazati možemo li više ove sezone“, kazao je Bokan.

Prvi na rasporedu je duel sa Crvenom zvezdom u „Morači“.

„Ne treba trošiti riječi na Zvezdu – ekipa sa praktično 18 igrača i ogromnim kvalitetom. Navikli smo da igramo protiv klubova sa sedam ili osam puta većim budžetom, ali je veliki uspjeh Budućnosti što ekipe takvog kalibra, kada dođu u ‘Moraču’, nijesu favoriti“, istakao je.

Bokan dodaje da su bodovi u završnici ABA lige od ogromnog značaja.

„Ne postoji klub u Evropi koji sa manjim budžetom pravi ovakve rezultate. Svaka pobjeda je važna jer se bodovi prenose. Ukoliko savladamo Zvezdu, imali bismo tri pobjede više od ‘crveno-bijelih’, što bi moglo značiti i izbjegavanje Dubaija u polufinalu, zbog izuzetno zahtjevnog putovanja“, rekao je on.

Evrokup – meč biti ili ne biti

Samo dva dana kasnije, Budućnost u „Morači“ dočekuje Burg u odlučujućem meču Evrokupa.

„Burg je već osigurao jedno od prva dva mjesta, a za nas je to utakmica biti ili ne biti. Pobjedom bismo prvi put imali prednost domaćeg terena u nokaut fazi. U suprotnom, gotovo sigurno nas čeka teško gostovanje u osmini finala“, pojasnio je Bokan.

Za kraj naporne sedmice slijedi gostovanje Partizanu u Beogradu.

„U ‘Areni’ je uvijek teško igrati, ali naš fokus je trenutno isključivo na mečevima koji su pred nama“, zaključio je predsjednik Budućnosti.