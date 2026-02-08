Trener Crvene zvezde Saša Obradović izneo je očekivanja pred derbi sa Budućnosti u ABA ligi.

Izvor: MN Press

Saša Obradović očekuje „paklenu“ atmosferu i reakciju igrača nakon teškog poraza od Makabija u Evroligi.

„Očekuje nas jako teška utakmica, biće to peti meč u samo deset dana, što je izuzetno težak ritam za svakoga. Međutim, to nije izgovor da ne odigramo jaku, čvrstu i odgovornu utakmicu u ponedjeljak uveče. Ono što je takođe važno jeste da ovaj meč protiv dobrog i kvalitetnog tima odigramo hladne glave, prije svega, u vrućoj atmosferi kakva je uvijek u Podgorici kada igra Crvena zvezda“, rekao je trener Saša Obradović.

Svoja očekivanja iznio je i Stefan Miljenović.

„Budućnost je odličan tim sa jakim domaćim terenom i očekuje nas težak meč. Ne pomaže ni to što će nam ovo biti peti meč u jako kratkom periodu, ali se nadam da ćemo se osvježiti i spremni dočekati ovu utakmicu. Moramo da odigramo čvrsto u odbrani, prije svega, i odgovorno“, rekao je Stefan Miljenović.

U prvom meču dvije ekipe u šestom kolu ABA lige, Crvena zvezda je pobijedila rezultatom 95:79. Crveno-bijeli su trenutno treći na tabeli Grupe B sa skorom 11–4, dok je Budućnost prva sa učinkom 13–2.