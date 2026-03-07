Arina Sabalenka otkrila je kako je izgledala njena prosidba i kako je budući muž Jorgos Frangulis iznenadio tom prilikom

Izvor: Instagram//arynasabalenka/printscreen

Arina Sabalenka ne skida vjerenički prsten sa ruke. Ni kada igra mečeve, što je pokazala u drugom kolu turnira u Indijan Velsu. Upravo je tamo i ispričala kako je izgledala prosidba i kako je njen budući muž Jorgos Frangulis uspio da je iznenadi i da ona nije znala za to.

"Svi ste vjerovatno vidjeli snimak, nisam bila spremna. Iznenadili su me. Cio tim je znao. Agent mi je rekao da imamo veoma važan sastanak za 15 minuta i da obučem nešto lijepo. Bila sam baš umorna to veče. Pomislila sam - ma neću to da uradim, samo ću da obučem pantalone", počela je Sabalenka.

Kada su stigli do destinacije na kojoj je kasnije pala prosidba, tada je shvatila šta se dešava.

"Stigli smo, vidjela sam Jorgosa i počela sam da plačem. Većinu vremena sam plakala, smatrala sam da sam ružna, nespremna za ovako lijep momenat. Zaustavila sam sve i rekla snimatelju i fotografu da se postaraju da se moje lice ne vidi tu, samo prsten. Tražila sam da me snimaju iz daljine ili sa leđa, nije mi se sviđalo kako sam izgledala. Bio je to prelijep momenat, iznenadila sam se, iako sam imala neki osećaj da bi moglo da se dogodi ovde. Na kraju, uspio je da me iznenadi", dodala je Arina.

Koliko košta njen prsten?

Izvor: X/@WTA/Printscreen

Navodno, prsten Arine Sabalenke vrijedi čak milion dolara. To su inforamcije koje su stigle od raznih procenitelja. A, Izabela Grutman, osnivačica i direktorke kompanije je zajedno sa Frangulisom mjesecima radila na dizajnu prstena.

Centralno mjesto na prstenu zauzima ovalni dijamant, dok su u nakit uklopljeni i smaragdi. Ekspert za dijamante Nik Ajrlend tvrdi da prsten vrijedi oko 1,4 miliona dolaara, dok ima onih koji tvrde da je između 500.000 i 800.000 dolara. Ostaje da se vidi da li će prava vrijednost ikada da bude otkrivena zvanično.