Sanja Kužet prvi put u javnosti sa sinom (16): Dobila ga iz braka sa članom obezbeđenja, bivšeg muža krila

Retkost je da Sanja pokazuje javno nekoga od članova svoje porodice.

Izvor: TV Prva / screenshot

Voditeljka Sanja Kužet, koja je trenutno na trudničkom odsustvu, pojavila se na koncertu Marije Šerifović, a društvo joj je pravio najstariji sin Andrija. Njih dvoje privukli su veliku pažnju prisutnih, posebno jer voditeljka retko u javnosti pokazuje članove svoje porodice.

Andrija, koji ove godine puni 16 godina, Sanjin je sin iz prvog braka. Na koncert su stigli zajedno, a tokom večeri nisu se odvajali. Sanja je bila obučena u sivo široko odelo i bijelu majicu, dok je njen sin sve vrijeme bio uz nju, dok je voditeljka u jednom trenutku razgovarala sa nekim iz publike.

Ovo je ujedno i retka prilika da Sanja Kužet u javnosti pokaže nekog iz svoje porodice, jer privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti.

Ko je prvi muž Sanje Kužet?

Inače, voditeljka već godinama uživa u skladnom braku sa Nemanjom Živojinovićem. Zajedno imaju sina Strahinju, a njihova porodica je nedavno postala bogatija za još jednog člana.

Ipak, prije nego što je pronašla sreću u sadašnjem braku, Sanja je bila udata za Zorana Pipera, koji je u to vreme radio kao član obezbeđenja na jednoj od najpoznatijih televizija.

"To je bila ljubav na prvi pogled. Zoran je bio veoma uporan, a Sanja u tom periodu jedna od najatraktivnijih voditeljki. Njihova veza je brzo prerasla u brak", otkrio je izvor blizak Sanji, prema pisanju "Pinka".

Njihovo vjenčanje bilo je organizovano u jednom prestižnom restoranu i bilo je veoma raskošno, ali je brak potrajao svega godinu dana. Ipak, iz te ljubavi rodio se Sanjin prvi sin Andrija.

Sanja nikada nije krila da su ona i Zoran, uprkos razvodu, ostali u dobrim odnosima i da im je najvažnije da budu složni i posvećeni roditelji svom sinu.