Podgoričanin Đ. V. (47) reagovao je na policijsko saopštenje da je uhapšen zbog sumnje da je udario policajca vratima službenog vozila

Izvor: YouTube/PerfectBiscuits

Podgoričanin Đ. V. (47) reagovao je na policijsko saopštenje da je uhapšen zbog sumnje da je udario policajca vratima službenog vozila, a potom u stanici policije prijetio i napao drugog službenika tvrdeći da su ga službenici Uprave policije pretukli, da su bili grubi, neprijatni, vrijeđali ga i ponižavali.

"Dana 5. marta oko 6 časova bio sam parkiran na parkingu pored pumpe, čekajući taksi. Prišli su mi policajci i tražili dokumenta od vozila, koja sam im dao zajedno sa vozačkom dozvolom. Predložili su da uradim alkotest, na šta sam pristao, ali mi nijesu pokazali rezultat testa, što je u meni izazvalo dodatnu sumnju u cijeli postupak.

Policajci su od početka bili grubi, neprijatni i uvredljivi. Ko god me poznaje, zna da se uvijek obraćam ljudima sa poštovanjem, bez obzira na godine i okolnosti. Mirno sam ušao u policijsko vozilo, ali su tada postali još agresivniji. U vozilu su mi držali ruke, jedan policajac jednu, drugi drugu, dok me treći više puta udarao u leđa, kičmu, bubrege i rebra. Jedan udarac završio je i u predjelu testisa. Udaran sam minutima dok su mi ruke bile uvrnute. Bolovi su bili toliko jaki da je dolazila Hitna pomoć i davała mi injekcije protiv bolova. Ukupno sam primio pet injekcija - dvije u pritvoru iste noći, jednu u bolnici na Cetinju i još dvije u KBC Podgorica.

Posebno želim da naglasim da nikada nijesam trenirao, nikada nijesam išao u teretanu, niti sam osoba sklona nasilju, a kamoli da napadnem policajce, kako je navedeno u policijskom izvještaju, prenose Vijesti.

Duboko sam razočaran što su se policajci iz mog grada (Podgorice) tako ponijeli ne samo prema meni, kao prema svom sugrađaninu, nego nemaju pravo da se tako ponašaju ni prema kome, iz bilo kog grada ili države. Niko nema prava da se tako ponaša, a posebno policija. Valjda bi trebalo da budu u službi građana, a ne da se ponašaju toliko nepristojno i oholo.

Nadam se da će moja žrtva ohrabriti i druge ljude da se odvaže, da ne ćute pred nepravdom. Želim da istaknem da se policija na Cetinju prema meni ponijela izuzetno korektno i ljudski, na čemu im se javno zahvaljujem.

Moja poruka nije usmjerena protiv bilo koga lično, već je apel da se prema svakom građaninu postupa sa poštovanjem, u skladu sa zakonom i principima ljudskog dostojanstva.

Samo na taj način možemo graditi društvo pravde, odgovornosti i međusobnog povjerenja i poštovanja, u skladu sa zakonom i principima ljudskog dostojanstva", piše u njegovom reagovanju.

Đ. V. je redakciji dostavio medicinsku dokumentaciju.