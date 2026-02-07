Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke iznio je utiske posle poraza od Makabija i tom prilikom istakao je da je i njegova loša igra doprinjela rezultatu

Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Crvena zvezda nije uspjela da nastavi niz pobjeda, a poseban žal ostaje jer je utakmicu odigrala na domaćem terenu, protiv Makabija. Poslije poraza Čima Moneke iznio je utiske i tom prilikom dio krivice svalio na sebe. Harizmatični Nigerijac je prvi u redu za slavlja poslije pobjeda tima, ali i prvi koji nedvosmisleno kaže u čemu je bio problem ekipe.

„Imam utisak da su nas koštale naše greške. Loš izbor šuteva, izgubljene lopte, počevši od mene“, rekao je Čima Moneke poslije poraza od Makabija.

Vidi opis Moneke otvoreno posle poraza Zvezde: "Odigrao sam užasno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Kao što je i trener Crvene zvezde Saša Obradović rekao – problem je bila prevelika euforija, drugačija energija u odnosu na neke prethodne mečeve u kojima crveno-bijeli možda i nijesu bili favoriti. „Na početku jeste, ali smo se vratili u utakmicu i imali vođstvo, a onda smo pravili glupe greške. Naravno, sve je to dio košarke. Imali smo priliku da napravimo iskorak u odnosu na Barselonu, Fenerbahče i Valensiju.“

Zvezda je imala posljednji napad, ali iz njega nije profitirala. „Obojica (Kodi Miler-Mekintajer i Čima Moneke) smo pokušali da loptu ubacimo u koš, to nije bio problem. Kad je tako malo vremena na semaforu, samo želiš da ubaciš loptu u koš“, rekao je.

Još jednom je Moneke govorio o izdanju u ovom meču. „Sve je bilo do mene. Prvo poluvrijeme sam odigrao užasno. U drugom sam napravio jedan dobar potez, opustio se mentalno i vratio se igri kakvu znam da igram.“

Ipak, sve je lakše kad sa tribina stiže podrška. „To mi znači najviše. Sam sebi sam najveći kritičar. Kada stvari idu dobro, volim sebe više nego iko drugi“, završio je Čima Moneke.