Saša Obradović dao je prvu izjavu posle poraza Crvene zvezde od Makabija u Areni. Zna šta je uzrok poraza.
Crvena zvezda nije uspjela da nastavi pobjednički niz u Evroliga, pošto je u punoj Areni poražena od Makabi Tel Aviv rezultatom 83:82. Šuteve za pobjedu uz zvuk sirene imali su Džordan Nvora i Nikola Kalinić, ali lopta nije završila u košu.
Nakon meča prvu izjavu dao je trener crveno-bijelih Saša Obradović, koji je govorio o razlozima poraza.
„U redu, izgubili smo. Izgubili smo organizaciju u igri u posljednjoj četvrtini. Imamo karakter i borbeni duh, nemamo zamjerke na to. Međutim, moramo da budemo pametniji u određenim situacijama i to je uzrok“, rekao je Obradović.
Crvena zvezda je posle ovog poraza pala na tabeli Evrolige i nalazi se na sedmom mjestu sa skorom 16-11 koliko imaju Real Madrid i Panatinaikos.
Standings provided by Sofascore