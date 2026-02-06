Saša Obradović dao je prvu izjavu posle poraza Crvene zvezde od Makabija u Areni. Zna šta je uzrok poraza.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda nije uspjela da nastavi pobjednički niz u Evroliga, pošto je u punoj Areni poražena od Makabi Tel Aviv rezultatom 83:82. Šuteve za pobjedu uz zvuk sirene imali su Džordan Nvora i Nikola Kalinić, ali lopta nije završila u košu.

Nakon meča prvu izjavu dao je trener crveno-bijelih Saša Obradović, koji je govorio o razlozima poraza.

„U redu, izgubili smo. Izgubili smo organizaciju u igri u posljednjoj četvrtini. Imamo karakter i borbeni duh, nemamo zamjerke na to. Međutim, moramo da budemo pametniji u određenim situacijama i to je uzrok“, rekao je Obradović.

Crvena zvezda je posle ovog poraza pala na tabeli Evrolige i nalazi se na sedmom mjestu sa skorom 16-11 koliko imaju Real Madrid i Panatinaikos.



