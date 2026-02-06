Ovako sada izgleda tabela Evrolige posle utakmice između Crvene zvezde i Makabija i poraza crveno-belih kod kuće.
Crvena zvezda je u punoj Beogradska arena poražena od Makabi Tel Aviv i sama sebi „pucala u koljena“ – 83:82. Nakon dobrih vijesti koje su stigle iz Istanbula, gdje je Anadolu Efes slavio, Zvezda je imala priliku da se „odlijepi“ i krene ka vrhu tabele, ali to nije iskoristila.
Zvezda je poslije ovog poraza na skoru 16–11, koliko imaju i Panatinaikos i Real Madrid, te se nalazi na sedmoj poziciji. Još jedna loša vijest je i pobjeda Olimpia Milano u Lionu, pa sada prijeti i italijanski tim sa skorom 14–13, koji se nalazi tačno ispod crte, dok je tu i Dubai Basketball sa učinkom 13–14.
Dobra vijest za crveno-bijele je da je Virtus Bologna ubjedljivo poražen od Olimpijakos i ostao na skoru 12–15.
Zvezda ispustila priliku da ode na vrh: Pogledajte tabelu Evrolige posle poraza u Areni
Što se same utakmice tiče, Crvena zvezda je, nakon lošeg prvog poluvremena, uspjela da se vrati i preokrene rezultat u trećoj dionici, ali je posustala u samoj završnici. Uz zvuk sirene šut za pobjedu prvo je imao Džordan Nvora, a potom i Nikola Kalinić, ali lopta nije završila u košu. Tako je prekinuta serija od pet uzastopnih trijumfa srpskog tima.
Standings provided by Sofascore