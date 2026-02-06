Ovako sada izgleda tabela Evrolige posle utakmice između Crvene zvezde i Makabija i poraza crveno-belih kod kuće.

Izvor: MN Press/Flashscore/Screenshot

Crvena zvezda je u punoj Beogradska arena poražena od Makabi Tel Aviv i sama sebi „pucala u koljena“ – 83:82. Nakon dobrih vijesti koje su stigle iz Istanbula, gdje je Anadolu Efes slavio, Zvezda je imala priliku da se „odlijepi“ i krene ka vrhu tabele, ali to nije iskoristila.

Zvezda je poslije ovog poraza na skoru 16–11, koliko imaju i Panatinaikos i Real Madrid, te se nalazi na sedmoj poziciji. Još jedna loša vijest je i pobjeda Olimpia Milano u Lionu, pa sada prijeti i italijanski tim sa skorom 14–13, koji se nalazi tačno ispod crte, dok je tu i Dubai Basketball sa učinkom 13–14.

Dobra vijest za crveno-bijele je da je Virtus Bologna ubjedljivo poražen od Olimpijakos i ostao na skoru 12–15.

Vidi opis Zvezda ispustila priliku da ode na vrh: Pogledajte tabelu Evrolige posle poraza u Areni Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 13 / 13

Što se same utakmice tiče, Crvena zvezda je, nakon lošeg prvog poluvremena, uspjela da se vrati i preokrene rezultat u trećoj dionici, ali je posustala u samoj završnici. Uz zvuk sirene šut za pobjedu prvo je imao Džordan Nvora, a potom i Nikola Kalinić, ali lopta nije završila u košu. Tako je prekinuta serija od pet uzastopnih trijumfa srpskog tima.



