Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović odigrao je meč za Los Anđeles Kliperse poslije više od mjesec dana pauze. Danas je zadnji rok za trejdove u NBA, a vrlo je moguće da srpski "snajper" odigrao posljednju utakmicu u ovom klubu.

Bogdanović je odigrao 12 minuta i dao dva poena (1/4 iz igre) uz po skok i asistenciju u ubedljivom porazu od Klivlenda 124:91. Bilo je evidentno da mu fali minuta, oporavak od povrede je potrajao, a vremena za novo dokazivanje nema. Tajron Lu mu je ukazao šansu, ali još prije povrede je bilo jasno da nema mnogo sreće za Bogdana u Los Anđelesu.

Mičel je predvodio Kliperse sa 29 poena, Tajson je ubacio 17 poena, dok je novajlija Šreder je dao 11. Lenard je na drugoj strani dao 25 poena, Džon Kolins je imao 19, a po 10 su dali Kobi Braun i Janik Konan Niderhauzer.

Povratak u Evropu?

Malo je vjerovatno da se srpski bek vrati u Evropu, iako se u jednom momentu spominjao i Partizan. Bogdanović želi da stekne igračku penziju, a za to će morati da odigra 10 NBA sezona.

Svaki NBA igrač poslije deset sezona u ligi ima naknadu od 8.500 dolara mjesečno ako bude tražio da mu se penzija isplaćuje prije 45. godine. Ako odluči da ode u penziju sa 62 godine dobio bi 215.000 dolara godišnje, tj. skoro 18.000 dolara mjesečno. Uz to dolazi i doživotno zdravstveno osiguranje kako za Bogdana tako i za njegovu porodicu. Zvuči kao dovoljan razlog za ostanak, a utisak je da kapiten Srbije još uvijek nije sve rekao na najvećoj košarkaškoj sceni.

