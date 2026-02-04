Bogdan Bogdanović čeka NBA penziju, a tek onda bi mogao da razmisli da se vrati u Evropu.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Čekamo krajnji rok za trejdove u NBA ligi i čekamo da vidimo šta će biti sa Bogdanom Bogdanovićem. Vidjeli smo recimo da je Dario Šarić razmijenjen prvo u Čikago Bulse, pa dva dana kasnije u Detroit Pistonse. Iako je bilo riječi da će i on i Bogdan nazad u Evropu, od toga nema ništa.

Razlog za to je što oboijica čekaju da odigraju deset NBA sezona kako bi stekli pravo na NBA penziju koja donosi ne samo novac nego i brojne privilegije.

Dario Šarić je draftovan 2014. godine kao 12. pik, a zaigrao je tek 2016. u NBA ligi. Igrao je za Filadelfiju, MInesotu, Finiks, a onda je krenuo da menja bukvalno tim godišnje i nastupao je za Oklahomu, Golden Stejt, Denver, Sakramento i sada Detroit. Ovo mu je deveta NBA sezona i samo čeka ponudu za narednu sezonu kako bi stekao penziju.

Što se tiče Bogdana Bogdanovića kapiten selekcije Srbije je posle Partizana i Fenerbahčea gdje je ostavio veliki trag došao je 2017. godine u Sakramento. Odigrao je tu tri sezone, pa pet u Atlanti i došao u Kliperse. To znači da mu do desete sezone nedostaju ipak još dvije sezone.

Zašto bi Bogdan čekao penziju?

Vidi opis Zbog ovoga Bogdan neće čak ni u Partizan: NBA mu nudi nešto bitnije od milionskih ugovora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ima dosta razloga. Svaki NBA igrač posle deset sezona u ligi ima naknadu od 8.500 dolara mjesečno ako bude tražio da mu se penzija isplaćuje prije 45. godine. Ipak ako recimo odluči da ode u penziju sa 62 godine dobio bi 215.000 dolara godišnje, tj. skoro 18.000 dolara mjesečno.

Uz to dolazi i doživotno zdravstveno osiguranje kako za Bogdana tako i za njegovu porodicu. Upravo ovaj paket je razlog što veliki broj košarkaša pristaje na veteranske minimume kasnije u karijeri. Vidjeli smo recimo da je nekadašnji krilni igrač Čikaga Toni Snel čekao bilo čiju ponudu da odigra desetu sezonu kada mu je dijagnostifikovan autizam koji je dijagnostifikovan i njegovom djetetu.

Zato je vrlo teško zamisliti da se i Dario Šarić i Bogdan Bogdanović vrate u Evropu. Bilo je priče da je Šarić praktično dogovorio dolazak u Dubai, govorilo se o ponudama Partizana Bogdanu, ali to se nije desilo. I kada se ovaj paket ima u vidu, teško da će se i desiti.

(MONDO, N.L.)