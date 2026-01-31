Ovom pobjedom Zadrani su se revanširali Splićanima za poraz iz prvog dijela sezone, kada je Split slavio 88:82 nakon produžetka.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Crnogorski košarkaš Vladimir Mihailović nastavlja da oduševljava u dresu Zadra, gdje je i ove sezone jedan od ključnih igrača ekipe. Njegov spektakularni šut preko table protiv Splita obilježio je meč i postao jedan od poteza koji će se dugo pamtiti.

Zadar je pred svojim navijačima savladao Split rezultatom 82:67 u 19. kolu hrvatskog prvenstva, a Mihailović je bio najefikasniji akter susreta sa 24 poena, šest asistencija i tri skoka.

Ovom pobjedom Zadrani su se revanširali Splićanima za poraz iz prvog dijela sezone, kada je Split slavio 88:82 nakon produžetka. Iako je derbi obilovao uzbudljivim momentima i rezultatskim preokretima, detalj koji je definitivno obilježio utakmicu bio je Mihailovićev atraktivan pogodak – potez koji će u legendarnim Jazinama još dugo biti tema među navijačima.