Bajern Minhen ostvario pobjedu protiv Panatinaikosa, za potvrdu značajnog uspona od dolaska srpskog stručnjaka

Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Bajern Minhen pobijedio je na svom terenu i moćni Panatinaikos, 85:78, čime je ostvario treći trijumf u posljednje četiri utakmice. Poslije Makabija i Baskonije, tim srpskog trenera Svetislava Pešića skinuo je i dosad najvredniji skalp pod njegovim vođstvom. Sada ima skor 8-14 i polako odmiče sa dna, na kojem ga je krajem prošle godine preuzeo doskorašnji selektor Srbije.

U pobjedi protiv Panatinaikosa, najefikasniji igrač Bajerna bio je Justinijan Džesap sa 16 ubačenih poena, bez promašaja za tri poena (4/4). Igrao je u stilu svog saigrača Andreasa Obsta, koji je ubacio poen manje uz jedan promašaj za tri (3/4). Dvocifreni je bio bivši centar Panatinaikosa Venjen Gabrijel, dok je srpski veteran Vladimir Lučić, kapiten Bajerna, postigao osam poena.

Pešićev tim podijelio je 21 timsku asistenciju i nadskočio sastav Ergina Atamana (32:26), koja je sada osma na tabeli, sa učinkom 13-9. Panatinaikos je uprkos dobroj igri Džedija Osmana (20 poena) i dalje u lošem ritmu, što dokazuje i činjenica da je doživio tri poraza u posljednje četiri utakmice (Olimpijakos, Armani, pa Bajern).

Bajern će u sljedećem kolu dočekati Partizan u utorak, a dva dana kasnije i Valensiju, dok će Panatinaikos u naredna tri kola imati lakši raspored nego u prethodnim, jer ga čekaju dueli protiv Baskonije kod kuće i Makabija i ASVEL-a u gostima.