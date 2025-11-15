Svetislav Pešić kaže da je privilegovan što je imao šansu da sarađuje sa jednim od najboljih košarkaša na svijetu.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić gostovao je u popularnom košarkaškom podkastu X&O's CHAT kod Edina Avdića. Premijera je u nedelju od 20.30, a posebno je zanimljiv dio emisije posvećen jednom od najboljih košarkaša na svijetu Nikoli Jokiću.

Iskusni stručnjak koji je svoju misiju na klupi "orlova" završio posle Evropskog prvenstva kaže da je bilo privilegija sarađivati sa najboljim timskim igračem i najboljim igračem na svijetu.

"Postoje dvije stvari kod njega. Oni njega definišu na različite načine zato što je najbolji igrač ili među najboljima na svijetu. On je najbolji timski igrač, iako je najbolji igrač na svijetu, ne samo statistički, nego ukupno... Drugo, on je bolja ličnost nego što je igrač", rekao je Pešić i otkrio detalje jednog razgovora sa Pešićem:

"Putujemo mi na Kipar na pripreme i sjedimo napred i ja ga pitam: 'Kako ti se čini ekipa?' On kaže: +Dobro, odbrana škripi, moramo odbranu bolje, neki igrači ne razumiju šta ti tražiš.' Ja mu kažem: 'Znaš li šta je ipak najvažnije? Da ti daš dodatni impuls, požrtvovanje i agresivnost u odbrani'. Gleda on i ja kažem: 'Ako ti to uradiš ja sam kao trener završio posao'. Utakmica sledeća, ako mu ti kažeš nešto, on sve prihvata, nema kod njega da li to može, ne on će to prvo da uradi, a posle će da pita da li to može i na neki drugo način. Za mene lično to je za mene bila privilegija", rekao je Pešić.