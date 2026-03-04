Opština će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva kako bi zaštitila interese građana u vezi sa nepokretnostima u Spužu, koje su predmet spora nakon upisa prava svojine na preduzeće Montex – monty, rekao je Predrag Pajović, predsjednik Skupštine opštine Danilovgrad.

Izvor: TO Danilovgrad

On je podsjetio da su Opština Danilovgrad, kao ustupilac, i Montenegroexport Nikšić, kao primalac, 1. avgusta 1988. godine zaključili Ugovor o prenosu društvenih nepokretnosti bez novčane naknade, na osnovu Rješenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u društvenoj svojini.

,,Nepokretnosti su ustupljene sa namjenom podizanja proizvodnog pogona elektronike. Ugovorom je precizirano da je Montenegroexport, u slučaju otuđenja nepokretnosti nakon rekonstrukcije i adaptacije, dužan da Opštini Danilovgrad ponudi preuzimanje tih nepokretnosti, uz obavezu Opštine da nadoknadi tržišnu vrijednost uloženih investicionih sredstava. Ukoliko bi se Opština izjasnila da ne želi da preuzme nepokretnosti, Montenegroexport je imao pravo da ih otuđi drugom društveno-pravnom licu bez naknade ili uz naknadu, s tim da je u tom slučaju bio dužan Opštini nadoknaditi utvrđenu knjigovodstvenu vrijednost", pojasnio je Pajović, javlja Dan.

On je istakao da je sadašnje rukovodstvo za postojanje predmetnog ugovora saznalo krajem prošle godine, nakon što je trenutni korisnik Montex – monty, Upravi za nekretnine, PJ Danilovgrad, podnio zahtjev za promjenu prava korišćenja u pravo svojine.

,,Iz dostavljene hronologije upisa, proizilazi da je Ugovorom o fiducijarnom prenosu prava svojine pravo korišćenja preneseno na Montex – monty što je suprotno odredbama prvobitno zaključenog ugovora. Ugovor o fiduciji ne može biti osnov za uknjižbu, te se postavlja pitanje kako je na osnovu tog ugovora pravo korišćenja preneseno na drugo pravno lice, a da Opština Danilovgrad o tome nije bila obaviještena", kazao je Pajović, dodajući da takve radnje, ukoliko se utvrde nepravilnosti, ulazi u zonu krivično-pravne odgovornosti.

Nakon reagovanja Opštine i jasno iskazanog stava o nepoštovanju ugovornih odredbi, Montex – monty je 12. decembra 2025. godine dostavio Opštini ponudu za kupovinu predmetnih nepokretnosti, po osnovu prava preče kupovine, u iznosu od 350.000 eura. Opština je, kako je naveo Pajović, odgovorila da se moraju ispoštovati odredbe ugovora, odnosno da joj se ponudi preuzimanje nepokretnosti uz nadoknadu tržišne vrijednosti uloženih sredstava u adaptaciju i rekonstrukciju, kako je i predviđeno ugovorom.

Preispitaće odgovornost

Pajović je otvorio i pitanje odgovornosti za odluku iz 1988. godine.

,,Postavlja se pitanje kako je u interesu Opštine bilo da se imovina velike vrijednosti ustupi bez ikakve naknade i ko je i na osnovu čega donio takvu odluku na štetu građana. Zbog toga smo odlučni da do kraja ispitamo sve okolnosti pod kojima je 29. jula 1988. godine zaključen ugovor sa preduzećem Montenegroexport iz Nikšića", naglasio je Pajović.

Prema njegovim riječima, krajnji cilj Opštine je da se imovina vrati u funkciju javnog interesa.

,,Iskoristićemo sva raspoloživa pravna sredstva kako bismo zaštitili interese Opštine i njenih građana i obezbijedili da imovina koja pripada zajednici bude stavljena u službu javnog interesa", zaključio je Pajović, piše Dan.

,,Uprkos tome, Uprava za nekretnine, PJ Danilovgrad, donijela je rješenje kojim su nepokretnosti upisane kao svojina Montex – monty u obimu prava 1/1. Na to rješenje Opština je uložila žalbu drugostepenom organu – Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, te uputila dopis korisniku nepokretnosti u kojem je iskazala zainteresovanost za preuzimanje imovine u skladu sa ugovorom. Ukoliko korisnik ne ispoštuje odredbe ugovora, Opština Danilovgrad će tražiti ostvarenje svojih prava pred nadležnim institucijama", poručio je Pajović.

