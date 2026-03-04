Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp upitan da li će Iran učestvovati na Svjetskom prvenstvu u fudbalu u njegovoj zemlji.

Izvor: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia

Da li će fudbalska reprezentacija Irana igrati na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u fudbalu koje se održava u SAD, Meksiku i Kanadi? Stižu neproverene i nezvanične informacije ovih dana, od toga da sigurno neće igrati zbog sukoba na Bliskom istoku, pa do toga da sigurno hoće - kako bi pokazala prkos.

O tome izgleda za sada ništa ne zna ni američki predsjednik Donald Tramp koji je izjavom na ovu temu samo zbunio javnost, pošto nije mogao da kaže ništa konkretno ljubiteljima fudbala na 100 dana pred početak Mundijala.

"Stvarno me nije briga hoće li Iran učestvovati. Mislim da je Iran teško poražena zemlja. Oni su trenutno na rezervama", kazao je Donald Tramp u intervjuu za "Politiko" i time je samo dodatno zbunio čelnike FIFA koji će morati da pronađu rešenje ako se ipak Iran povuče.

Čini se da ih još više posla čeka ako se ne povuče, pošto će bez ikakve sumnje biti potrebne nikad veće bezbednosne provere, dok prethodno Iranci nisu hteli da dođe u SAD ni na žreb Svetskog prvenstva.

S kim igra Iran na Mundijalu?

Tokom ove ceremonije u Vašingtonu, Đani Infantino dao je Donaldu Trampu FIFA nagradu za mir, iako će samo nekoliko mjeseci kasnije otpočeti novi sukob na Bliskom istoku. Iran je inače među prvim reprezentacijama koje su izborile plasman na SP i smešten je u grupu "G" zajedno sa Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom, a predviđeno je da svoje utakmice grupne faze igra u Los Anđelesu i Sijetlu.