U teškoj saobraćajnoj nesreći u Sjenici poginule su majka i ćerka, dok je sin teško povrijeđen. Nesreća se dogodila kada su prelazili ulicu, a na njih je naleteo A.K.

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras oko 21.15 u Sjenici kada je automobil kojim je upravljao A.K. udario u tri pješaka, poginule su majka (44) i ćerka (12), dok je sin (9) teško povrijeđen i prevezen u bolnicu, saznaju domaći mediji.

Naime, na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su dvije osobe izgubile život, dok se trećoj lekari bore za život.

Majka i ćerka poginule su dok su prelazile ulicu, dok je sin teško povrijeđen i nalazi se u bolnici. Prema prvim, nezvaničnim informacijama sa terena, do nesreće je došlo u večernjim satima, a na licu mjesta su odmah intervenisali pripadnici policije i Hitne pomoći.

Sin u bolnici u Užicu

Dvoje stradalih podleglo je povredama, dok je teško povrijeđena osoba hitno transportovana u zdravstvenu ustanovu, gdje joj se ukazuje intenzivna medicinska pomoć.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj na ovom dijelu tranzita bio je privremeno obustavljen i preusmeren na alternativne pravce. Stanovnici Sjenice potreseni su još jednom tragedijom na frekventnoj gradskoj saobraćajnici, koja je i ranije bila poprište ozbiljnih nezgoda.

