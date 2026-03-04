logo
Pike je ostavio zbog "klinke", ona našla još mlađeg: Šakira u vezi sa glumcem iz hit serije "Emili u Parizu"

Autor Dragana Tomašević
0

Kolumbijska pjevačica Šakira je nakon razvoda od Žerara Pikea je navodno ponovo zaljubljena

Šakira u vezi sa glumcem iz hit serije "Emili u Parizu" Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Pjevačica Šakira prije nekoliko godina se razvela od fudbalera Žerara Pikea zbog 12 godina mlađe studentkinje. Sada je konačno "uzvratila udarac" sa 15 godina mlađim glumcem, kojeg publika zna iz serije "Emili u Parizu".

U pitanju 38-godišnji Lusijen Laviskont, koji je u pomenutoj seriji tumačio ulogu Alfija.

Njih dvoje su se upoznali tokom snimanja njenog muzičkog spota za pesmu "Puntería" iz 2024. godine, gdje je on igrao njenu ljubav.
Na ekranu je njihovu hemiju bilo teško da se ne primjeti njihova hemija, pa su fanovi brzo počeli da pitaju da li je to više od glume. Ubrzo nakon toga, njih dvoje su viđeni na večeri zajedno u Njujorku, što je podstaklo spekulacije.

"Viđaju se, ali još uvek to nije postalo veoma ozbiljno" navode izvori bliski pevačici.

Nakon bolnog i javnog raskida sa Žerardom Pikeom, koji je Šakira pretočila u hit album, njeni prijatelji su na oprezu. Mnogi od njih strahuju da će joj Lusijen slomiti srce.

Ovako izgleda Pikeova djevojka:

- Šakira očajnički želi ljubav, ali njeni prijatelji se plaše da je on ‘igrač’ koji samo želi da se za njegovo ime čuje širom svijeta, a ona mu to omogućava, otkriva izvor.

(Najžena, MONDO)



šakira glumac ljubav Lusijen Laviskont

