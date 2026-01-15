Virtus pobijedio Dubai uz sjajan nastup svog mladog igrača Salijua Nijanga

Košarkaši Virtusa pobijedili su Dubai u gostima, 80:72 i ostvarili trijumf kakav mnogi neće imati ove sezone. Na teškom terenu debitanta u Evroligi, Italijani su na čelu sa plejmejkerom Karsenom Edvardskom (21 poen) ostvarili treću pobjedu u posljednja četiri kola, za skor 11-11, čime će bar na nekoliko sati stići Zvezdu (11-10), koja večeras gostuje Armaniju.

Ostaće upamćen meč u Dubaiju po sjajnoj partiji mladog krilnog košarkaša Virtusa Saliua Nijanga (21 godina, 199 cm). Igrač iz Dakara i reprezentativac Italije postigao je 17 poena uz 17 skokova i indeks korisnosti 36.

Iako je srpski internacionalac Aleksa Avramović ubacio 17 poena za domaće (3/5 za tri), a Dvejn Bejkon dodao 16 uz 10 skokova, to nije uticalo na pobjedu ekipe Duška Ivanovića.

Virtus je nadskočio domaćina (43-33), podijelio više asistencija (17:15) i u veoma dobrom ritmu dočekuje sljedeću, "duplu" evroligašku nedjelju u kojoj će dočekati Fenerbahče u srijedu, a Zvezdu u petak.



