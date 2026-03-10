Time bi se kako tvrde, zaštitio životni standard građana i zaustavio talas inflacije koji obično slijedi nakon poskupljenja goriva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanici Građanskog pokreta URA podnijeli su danas Skupštini Crne Gore Predlog zakona o smanjenu akciza na gorivo za 50 odsto u naredna tri mjeseca, počevši od 1. aprila ove godine, prenosi Dan.

Time bi se, kako tvrde, zaštitio životni standard građana i zaustavio talas inflacije koji obično slijedi nakon poskupljenja goriva.

Šef Kluba poslanika Pokreta URA Miloš Konatar rekao je na konferenciji za štampu da je to bila obaveza Vlade i pozvao je da to učini u najkraćem roku, a u suprotnom izrazio očekivanje da će rukovodstvo Skupštine hitno zakazati sjednicu kako bi poslanici donijeli odluku o umanjenju akciza.

"I dalje čekamo Vladu. Pozivam je da u najkraćem roku umanji akcize za 50 odsto. Ako neće Vlada, onda Skupština treba da preuzme ulogu i omogući stabilan i normalan život građanima i funkcionisanje privrede", obrazložio je Konatar, prenosi Dan.

Kako su naveli, poslanički klub GP URA je predlogom zatražio hitnu sjednicu Skupštine Crne Gore, na kojoj bi se glasalo o predlogu izmjena i dopuna Zakona o akcizama, kojim se traži umanjenje akciza na gorivo za period od 1. aprila do 30. juna. Zakon bi trebalo da se usvoji što prije kako bi se primjenjivao od 1. aprila.

Prema njihovim riječima, smanjenjem akciza bi se zaustavio ili ublažio rast cijena goriva na domaćem tržištu, ali i olakšala nabavka goriva, odnosno isporuke za Crnu Goru domaćim naftnim kompanijama, prenosi Dan.

"Ukoliko Vlada Crne Gore ne iskoristi mogućnosti iz člana 52a Zakona o akcizama, obaveza Skupštine je da u kriznim vremenima osigura stabilnost i normalno funkcionisanje života naših građana, a jedan od važnih segmenata života građana i privrede jeste normalno snabdijevanje i cijena goriva. Razlog više za donošenje ovog zakona jeste što rast cijena goriva povlači i rast mnogih drugih cijena roba i usluga koje zavise od cijena goriva, i obaveza odgovornih javnih funkcionera je da taj rast zaustavimo ili ublažimo", navodi se u predlogu.

Konatar je to rekao i na pres konferenciji, ističući da rast cijena goriva znači i povećanje ostalih cijena.

"Ovaj problem je objektivne prirode, uslovljen krizom na svjetskom tržištu derivata. Moramo promijeniti praksu ove Vlade da, poput noja, zabija glavu u pijesak ", dodao je.