Najkorisniji je bio Kenan Kamenjaš, koji je utakmicu završio sa 20 poena i 15 skokova

Izvor: MN Press

Košarkaši Dubaija savladali su u prvoj utakmici 21. kola Evrolige ekipu Fenerbahčea rezultatom 92:81 (24:22, 27:20, 22:20, 19:19).

Dubai je nastavio niz sjajnih rezultata kod kuće, pa je upisao ukupno desetu pobjedu koja ga drži u trci za doigravanje.

Fenerbahče je doživio sedmi poraz, i uz utakmicu manje, nalazi se na trećem mjestu. Ovo je bio tek drugi poraz ekipe iz Istanbula u poslednjih deset mečeva.

Mekinri Rajt je sa 22 poena bio najefikasniji u domaćem timu. Međutim, najkorisniji je bio Kenan Kamenjaš, koji je utakmicu završio sa 20 poena i 15 skokova. Bejkon je postigao 15 poena, Kabengele 14, a Anderson 11. Filip Petrušev je upisao dva poena, Aleksa Avramović jedan.

U gostujućem timu Boldvin je postigao 21 poen, Taker 15, a Jantunen 13.